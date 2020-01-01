متى بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وما هي الفرق التي لعبت فيه منذ بدأ؟
منذ إنشائه، أثبت الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه باعتباره الدوري الرياضي الأكثر شعبية على هذا الكوكب.
بالرغم من أن كرة القدم الإنجليزية لم تبدأ في التسعينيات، تغيرت الرياضة إلى الأبد مع تدفق الأموال في اللعبة وبدأت الأندية في جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.
أُقيم موسم الدوري الممتاز الأول في إنجلترا في 1992-1993، وشمل 22 فريقًا، وحتى 2019-2020 لعب 49 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
الحكومة تعطي الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنجليزي
الأندية التي لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز
|الفريق
|عدد المواسم
|الموسم الأول
|أعلى ترتيب
|الدوري الحالي
|آرسنال
|28
|1992-93
|البطل
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|أستون فيلا
|25
|1992-93
|الوصيف
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|بارنسلي
|1
|1997-98
|التاسع عشر
|دوري البطولة الإنجليزية
|برمنجهام سيتي
|7
|2002-03
|التاسع
|دوري البطولة الإنجليزية
|بلاكبيرن
|18
|1992-93
|البطل
|دوري البطولة الإنجليزية
|بلاكبول
|1
|2010-11
|التاسع عشر
|دوري الدرجة الأولى
|بولتون
|13
|1995-96
|السادس
|دوري الدرجة الأولى
|بورنموث
|5
|2015-16
|التاسع
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|برادفورد
|2
|1999-00
|السابع عشر
|دوري الدرجة الثانية
|برايتون
|3
|2017-18
|الخامس عشر
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|بيرنلي
|6
|2009-10
|السابع
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|كارديف سيتي
|2
|2013-14
|الثامن عشر
|دوري البطولة الإنجليزية
|تشارلتون
|8
|1998-99
|السابع
|دوري البطولة الإنجليزية
|تشيلسي
|28
|1992-93
|البطل
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|كوفينتري
|9
|1992-93
|الحادي عشر
|دوري الدرجة الأولى
|كريستال بالاس
|11
|1992-93
|العاشر
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ديربي كاونتي
|7
|1996-97
|الثامن
|دوري البطولة الإنجليزية
|إيفرتون
|28
|1992-93
|الرابع
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|فولهام
|14
|2001-02
|السابع
|دوري البطولة الإنجليزية
|هدرسفيلد
|2
|2017-18
|السادس عشر
|دوري البطولة الإنجليزية
|هال سيتي
|5
|2008-09
|السادس عشر
|دوري البطولة الإنجليزية
|إبسويتش تاون
|5
|1992-93
|الخامس
|دوري الدرجة الأولى
|ليدز يونايتد
|12
|1992-93
|الثالث
|دوري البطولة الإنجليزية
|ليستر سيتي
|14
|1994-95
|البطل
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ليفربول
|28
|1992-93
|الوصيف
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|مانشستر سيتي
|23
|1992-93
|البطل
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|مانشستر يونايتد
|28
|1992-93
|البطل
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ميدلسبره
|15
|1992-93
|السابع
|دوري البطولة الإنجليزية
|نيوكاسل
|25
|1993-94
|الوصيف
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|نورويتش سيتي
|9
|1992-93
|الثالث
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|نوتنجهام فورست
|5
|1992-93
|الثالث
|دوري البطولة الإنجليزية
|أولدهام
|2
|1992-93
|التاسع عشر
|دوري الدرجة الثانية
|بورتسموث
|7
|2003-04
|الثامن
|دوري الدرجة الأولى
|كوينز بارك رينجرز
|7
|1992-93
|الخامس
|دوري البطولة الإنجليزية
|ريدينج
|3
|2006-07
|الثامن
|دوري البطولة الإنجليزية
|شيفيلد يونايتد
|4
|1992-93
|الرابع عشر
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|شيفيلد وينزداي
|8
|1992-93
|السابع
|دوري البطولة الإنجليزية
|ساوثامبتون
|21
|1992-93
|السادس
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ستوك سيتي
|10
|2008-09
|التاسع
|دوري البطولة الإنجليزية
|سندرلاند
|16
|1996-97
|السابع
|دوري الدرجة الأولى
|سوانزي سيتي
|7
|2011-12
|الثامن
|دوري البطولة الإنجليزية
|سويندون
|1
|1993-94
|الثاني والعشرون
|دوري الدرجة الثانية
|توتنهام
|28
|1992-93
|الثاني
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|واتفورد
|7
|1999-00
|الحادي عشر
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|وست بروميتش
|12
|2002-03
|الثامن
|دوري البطولة الإنجليزية
|وست هام
|24
|1993-94
|الخامس
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ويجان
|8
|2005-06
|العاشر
|دوري البطولة الإنجليزية
|ويمبلدون
|8
|1992-93
|السادس
|-
|وولفرهامبتون
|6
|2003-04
|السابع
|الدوري الإنجليزي الممتاز
كيف تغير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدأ؟
كان مانشستر يونايتد أول الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى بفارق 10 نقاط عن أستون فيلا في المركز الثاني، كريستال بالاس ، ميدلسبره ونوتنجهام فورست كانت أول الفرق التي هبطت.
بقي هيكل الدوري المكون من 22 فريقًا حتى موسم 1995-1996، وتم تخفيض الفرق إلى 20 فريقًا في موسم 1994-1995 عندما هبطت أربعة فرق مع ترقية اثنين فقط.
وعلى الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يفخر بقدرته التنافسية ، إلا أن ستة من أصل ٤٩ ناديًا شاركوا فيه قد فازوا به بالفعل.
قضت ثلاثة أندية - بارنسلي وبلاكبول وسويندون - موسم واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، سويندون في 1993-1994، بارنسلي في 1997-1998وبلاكبول في 2010-11.
أحدث الإضافات إلى القائمة هي برايتون وهيدرسفيلد، اللذان صعدا للبطولة في موسم 2016-2017.