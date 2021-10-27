الخطر يحدق بسولشاير.. اسم مفاجئ على رأس قائمة المرشحين لخلافته

أصبح مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في خطر محدق منذ خسارته أمام غريمه ليفربول بنتيجة 5-0، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ومنذ السقوط أمام ليفربول، خرجت العديد من التقارير التي تتحدث عن مستقبل سولشاير في مانشستر يونايتد، وسط تقارير تؤكد أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان أصبح المرشح المفضل لخلافته.

ورغم فوز مانشستر يونايتد في مباراتين فقط في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات، فإن سولشاير يستعد لقيادة "الشياطين الحمر" لمواجهة توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن بوتشيتينو أصبح المرشح الأول حاليًا لخلافة المدرب النرويجي في تدريب مانشستر يونايتد.

عقد بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2023، لكن نادي العاصمة الفرنسية ليس معجبًا بعمل المدرب الأرجنتيني في الموسم الحالي، رغم امتلاكه لأقوى خط هجوم في أوروبا، بقيادة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

ويمتلك بوتشيتينو تجربة مميزة في إنجلترا بقيادته لنادي ساوثامبتون في موسم 2013-2014، ثم الانتقال إلى توتنهام الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2014 و2019.

بوتشيتينو قاد توتنهام في عام 2018 إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه سقط أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

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