خاص | رودريجو: لست راضيًا عن مستواي في الكلاسيكو

جاءت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي أقيمت الأحد الماضي في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، لتمنح البرازيلي رودريجو جناح "الميرنجي" رقمًا خاصًا للغاية.

البرازيلي الشاب لعب مباراته رقم 50 مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وساهم في فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، بعدما صنع هدف دافيد ألابا في الشوط الأول.

رودريجو، وبسبب طموحه، يرغب في مواصلة النمو والتقدم، حيث اعترف في تصريح لـ"جول" بأنه غير راضٍ عما قدمه في الكلاسيكو.

ماذا قال رودريجو؟

البرازيلي الشاب قال في تصريحاته: "لست راضيًا عما قدمت في الكلاسيكو، أريد تقديم المزيد".

وأضاف: "الوصول إلى 50 مباراة في الدوري أمر مهم جدًا بالنسبة لي، أنا شاب وهذا هو موسمي الثالث فقط وقد وصلت بالفعل إلى هذا الرقم".

وأكمل: "أتمنى أن أستمر في لعب المزيد من المباريات، وأن أساعد ريال مدريد دائمًا على الفوز".

وتابع: "أنا سعيد بالوصول إلى مثل هذه الأرقام، وسأعمل على الوصول لأمور أكبر، نحن في لحظة جيدة، وقد تطور الفريق، والاتجاه هو التحسن أكثر وأكثر مع كل مباراة".

كيف تطور وضع رودريجو في ريال مدريد؟

موسم 2020-2021 وضع رودريجو على المحك في ريال مدريد، حيث تعرض لإصابة خطيرة نهاية عام 2020، وغاب عن المشاركة بشكل مستمرة.

لكن مع بداية الموسم الحالي، وجد فيه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاعبًا يملك رغبة كبيرة في التطور، والكثير من الصفات اللازمة لذلك.

وأدى مرور الوقت إلى تحويل تلك المشاعر إلى حقيقة، وأصبح رودريجو لاعبًا أساسيًا في خطط المدرب الإيطالي.

رودريجو أنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر من حيث عدد دقائق المشاركة بين لاعبي ريال مدريد بإجمالي 1298 دقيقة لعب.

وفي الموسم الحالي، تقدم إلى المركز الحادي عشر، بعدما شارك في 445 دقيقة، متفوقًا على إيدين هازارد 382 دقيقة، وماركو أسينسيو 236 دقيقة لعب.

ولعب رودريجو أساسيًا في مباراتي ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي، أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ورد رودريجو على ثقة أنشيلوتي، حيث سجل هدفًا في مرمى الفريق الأوكراني في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 5-0، وصنع هدفًا أمام برشلونة.

وفي المجمل خلال منافسات موسم 2021-22، سجل رودريجو ثلاثة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

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