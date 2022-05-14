الجائزة نصف مليون ريال .. مسابقة لجدولة مباريات الدوري السعودي

مازالت ردود الفعل متواصلة حول جدولة لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين الجديدة لمباريات الدوري السعودي وتغيير موعد نهايته من 29 مايو الجاري إلى 23 يونيو القادم.

الصحفي الرياضي أحمد العجلان أطلق مسابقة لجدولة المباريات المتبقية من الدوري السعودي وفق شروط محددة، وقد حدد نصف مليون ريال كجائزة للفائز بتلك المسابقة.

ما القصة؟ لماذا تأجل الدوري السعودي؟

القصة بدأت بإعلان وزارة الرياضة السعودية إيقاف المنافسات الرياضية الرسمية في المملكة بشكل كامل بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وبناءً على ذلك أعلنت رابطة دوري المحترفين تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي التي انطلقت يوم أمس.

وبعد عدة ساعات، أعلنت الرابطة المواعيد الجديدة للمباريات وكانت المفاجأة بتأجيل استئناف الدوري حتى الـ21 من مايو الجاري، وهو ما أدى لتغيير موعد نهاية الموسم وتمديده لـ25 يومًا تقريبًا.

قرارات لجنة المسابقات في الرابطة واجهت انتقادات لاذعة من العديد من الصحفيين والنقاد الرياضيين وشريحة هائلة من الجمهور، وقد طالب الجميع بإعادة النظر في تلك الجدولة لآثارها الضارة على الأندية واللاعبين والمنتخب السعودي الذي سيدشن في يونيو القادم استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ما قصة المسابقة وجائزة النصف مليون ريال؟

العجلان وعبر حسابه الرسمي على تويتر طرح تلك المسابقة لجدولة مباريات الدوري السعودي المتبقية من موسم 2021-2022 وفق شروط محددة أبرزها لعب الهلال والفيحاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 19 مايو الجاري، وإيقاف الدوري حتى الـ17 من نفس الشهر.

وأضاف العجلان للشروط توقف البطولات المحلية في الأسبوعين الأولين من يونيو القادم بسبب أيام فيفا الدولية وخوض المنتخب السعودي المرحلة الأولى من معسكر إعداده لنهائيات كأس العالم 2022 في إسبانيا، وكذلك ضرورة الالتزام بلائحة الدوري الداخلية والتي تمنع لعب أي فريق لمباراة قبل مرور 48 ساعة على مباراته الأخيرة.

وكتب "للمعترضين على جدولة الدوري أقدم لكم مسابقة جائزتها نصف مليون ريال .. أوجد معنا حل لينتهي الموسم كما كان مقرر سابقًا ولكن بالمعطيات الحالية"، وقد أرفق تغريدته بصورة تحمل شروط المسابقة.

للمعترضين على جدولة الدوري أقدم لكم مسابقة جائزتها نصف مليون ريال .. 💵💵



- أوجد معنا حل لينتهي الموسم كما كان مقرر سابقاً ولكن بالمعطيات الحالية 🤔 pic.twitter.com/fLlmqaFl3T — أحمد العجلان (@ahmad2man) May 14, 2022

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