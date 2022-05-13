أحلاهم مر .. 3 حلول لأزمة كلاسيكو الاتحاد والهلال بعد تأجيله

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل بقية مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي لمدة 3 أيام بناءً على قرار وزارة الرياضة إيقاف المنافسات الرياضية في المملكة لنفس الفترة حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتتصدر قمة الاتحاد والهلال في جدة مباريات الجولة التي انطلقت أمس في الدوري السعودي، خاصة بعد فوز الأخير على الاتفاق في المباراة المؤجلة الأربعاء الماضي وتقليص الفارق في الصدارة بين الفريقين إلى 6 نقاط فقط.

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المباراة كان من المفترض أن تُلعب على ملعب الجوهرة المشعة مساء الأحد القادم، وبعد يوم واحد من مباراة الأهلي وأبها على نفس الملعب، لكن تأجيل المباراتين خلق أزمة كبيرة تخص المواجهتين.

المصادر المتابعة وعلى رأسها صحيفة الرياضية أفادت أن الرابطة قررت إقامة المباريات المتبقية من الجولة وعددها 6 جميعًا يوم الإثنين القادم مع تأجيل موعد انطلاق الجولة الـ28 ليوم واحد، وذلك لتفادي أي ضغط في جدول المباريات ولإنهاء الموسم في موعده المحدد يوم 29 مايو الجاري.

التوقعات المبدئية :.



أن تقام المباريات المؤجلة من الجولة 27 الى يوم الثلاثاء المقبل ...

بالإضافة لتأجيل مباريات الجولة ال28 لمدة 24 ساعه اضافيه #تاجيل_المباريات pic.twitter.com/5dG2ZZTctR — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) May 13, 2022

هذا القرار أوجد مشكلة في كلاسيكو الاتحاد والهلال، إذ كان من المقرر أن يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراتي قطبي جدة أمام أبها والهلال لكن على مدار يومي السبت والأحد وليس خلال نفس اليوم.

الرابطة أمامها 3 حلول متاحة للتغلب على تلك الأزمة، لكن المشكلة أن أحلاهم مر!

الأول هو إقامة المباراتين معًا يوم الإثنين لكن تواليًا، وهذا سيُجبر الأهلي على مواجهة أبها في وقت مبكر من النهار وخلال أجواء حارة، نظرًا لحاجة المسؤولين في الملعب لعدة ساعات للاستعداد للقاء الكبير بين الاتحاد والهلال والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا.

الثاني هو إقامة مباراة الأهلي وأبها يوم الإثنين ومن ثم كلاسيكو الاتحاد والهلال يوم الثلاثاء، لكن ذلك سيؤثر على جدولة المباريات التالية للفريقين وبقية الفرق وقد يُحدث شيئًا من الارتباك في جدول المباريات، خاصة أن الهلال ينتظره كذلك لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء والذي قيل أنه قد يُلعب يوم الـ18 من مايو الجاري.

الثالث أن تُنقل مباراة الأهلي وأبها إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل ويحتضن الجوهرة المشعة مباراة الكلاسيكو، ولكن هذا الحل يبدو صعبًا جدًا نظرًا لبيع النادي الأهلي عدد تذاكر يُقدر بـ31 ألف تذكرة اعتمادًا على سعة ملعب الجوهرة، فيما ملعب الأمير عبد الله الفيصل لا يتسع لأكثر من 27 ألف متفرج، وكذلك لرغبة الراقي في حضور جماهيري كبير لمساندته خلال تلك الموقعة المهمة والمصيرية لكفاحة للنجاة من الهبوط.

الرابطة لم تُقرر بعد رسميًا موعد إقامة المباريات المتبقية من الجولة الـ27، والتي لعبت منها بالفعل مباراتي التعاون والباطن والشباب والفيصلي يوم أمس، لكن يُتوقع أن يحدث ذلك خلال الساعات القادمة.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال، ولذا من المتوقع أن تلعب المواجهة المنتظرة بينهما دورًا كبيرًا في حسم اللقب.