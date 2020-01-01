الفيصل يُبارك للنصر فوزه بالسوبر السعودي أمام التعاون

النصر نجح أخيرًا في الفوز بالسوبر

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة العامة في السعودية فريق النصر بانتصاره على التعاون ليلة أمس في جدة وتتويجه بلقب السوبر السعودي.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

المسحل: عشنا ليلة كروية جميلة والسوبر استمرار لنجاحات سابقة

ويُعد ذلك هو اللقب الأول للنصر في تلك المسابقة بعدما فشل في الفوز به مرتين، فيما كانت تلك المحاولة الأولى للتعاون ولم تُكلل بالنجاح.

وقد أشاد الفيصل بأداء الفريقين خلال المباراة وشكر الجماهير السعودية على حضورها في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

إذ كتب على حسابه الرسمي في تويتر "أبارك لفريق النصر فوزه بكأس السوبر السعودي وحظًا أوفر لفريق التعاون .. مباراة ممتعة من الفريقين .. شكرًا للاعبين على الأداء والجهد الكبير.. وشكرًا للجماهير على حضورها المميز".

وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف لياندري تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وفي الشوط الثاني نجح عبد الرزاق حمدالله في إدراك التعادل للنصر الذي كان الطرف الأفضل خلال ذلك الشوط وقد أهدر عدة فرص محققة لتحقيق الفوز.