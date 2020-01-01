أمير الرياض يستقبل النصر بطل السوبر السعودي

النصر نجح أخيرًا في الفوز بالسوبر

استقبل أمير الرياض "فيصل بن بندر" في مكتبه بقصر الحكم اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة فريق النصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، ذلك بمناسبة فوزهم بلقب السوبر السعودي.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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ويُعد ذلك هو اللقب الأول للنصر في تلك المسابقة بعدما فشل في الفوز به مرتين، فيما كانت تلك المحاولة الأولى للتعاون ولم تُكلل بالنجاح.

وقاد بعثة النصر صفوان السويكت رئيس مجلس إدارة النادي، وقد بدأ أمير الرياض استقبال الفريق بتهنئته بالفوز بالسوبر السعودي، مشيدًا بالمستوى الممتاز الذي قدمه الفريق في المنافسات المحلية مؤخرًا، خاصة فوزه بلقب الدوري السعودي ومن ثم كأس السوبر، مثمنًا دعم القيادة واهتمامها بقطاعي الشباب والرياضة.

وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف لياندري تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وفي الشوط الثاني نجح عبد الرزاق حمدالله في إدراك التعادل للنصر الذي كان الطرف الأفضل خلال ذلك الشوط وقد أهدر عدة فرص محققة لتحقيق الفوز.

لقب السوبر السعودي 2020 هو الأول للنصر في عهد إدارته الجديدة برئاسة صفوان السويكت وإشراف عبد الرحمن الحلافي على فريق كرة القدم بالنادي، وقد تولى السويكت زمام الأمور بعد نجاحه في الانتخابات في يونيو الماضي ليخلف سعود آل سويلم الذي اعتذر عن مواصلة المهمة لظروف خاصة.