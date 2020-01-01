عودة حمدالله وغياب فيتوريا عن مران النصر استعدادًا للعدالة

النصر سيلعب مع العدالة في ربع نهائي كأس الملك

واصل النصر تدريباته أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، ذلك بعدما تعادل الجمعة الماضي مع الاتحاد في الدوري السعودي.

وشهد مران اليوم انتظام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بعد غيابه عن تدريب أول أمس الأحد إثر إصابته بالإنفلونزا، وقد بات جاهزًا لخوض مباراة كأس الملك يوم الجمعة.

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وغاب المدير الفني روي فيتوريا عن التدريب بتوصية طبية، إذ منحه الطبيب المعالج راحة لمدة 24 ساعة بعد تعرضه لشج في رأسه خلال رحلة برية.

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية مكثفة في صالح الألعاب الرياضية بالنادي، ومن ثم انتقلوا مع الجهاز الفني المعاون للمدرب البرتغالي لمتابعة تدريباتهم على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود.

وأجرى اللاعبون العديد من التدريبات التكتيكية وتحديدًا للاعبي الوسط الذين طلب منهم المدربون اللعب من لمسة واحدة وعدم الاحتفاظ بها كثيرًا، إذ يرى فيتوريا ومساعديه أن هذا الأمر ساهم في تراجع المستوى خلال المباريات الأخيرة.

من جانب آخر، أبدى حارس المرمى وليد عبد الله جاهزيته الكاملة للعودة للتدريبات بعد انتهاء برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية جراحية في غضروف الركبة في ديسمبر الماضي.

وسيستعيد النصر خلال مواجهة الجمعة أمام العدالة الثنائي براد جونز ومايكون بيريرا بعد غيابهما عن موقعة الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.