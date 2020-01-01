براد جونز: لم أشك للحظة في فوز النصر بالسوبر السعودي

النصر نجح أخيرًا في الفوز بالسوبر

أبدى براد جونز حارس مرمى النصر سعادته البالغة بالفوز بكأس السوبر السعودي مؤكدًا أنه لم يشك للحظة في قدرة الفريق تحقيق هذا الإنجاز لرؤيته الإصرار عليه في عيون جميع زملائه اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.

النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نجح في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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وقد توج براد جونز مستواه الممتاز هذا الموسم بالتصدي لركلة الجزاء الحاسمة لطلال العبسي لاعب التعاون ليُساعد النصر في الفوز بالبطولة.

حارس المرمى الأسترالي أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية قال به عن اللقاء "البطولة كانت مهمة بالنسبة إلينا، فهي افتتاحية بطولات الموسم، وقد وُفِّقنا في الفوز بالمباراة. مبارك علينا جميعًا، والمقبل أفضل".

جونز أكد أنه مر بالعديد من المواقف الصعبة ولذا لم يشعر بالقلق أو الخوف عند وصول المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، مضيفًا عن الركلة الأخيرة ومحاولة الجميع توجيهه لزاوية محددة "بالفعل، كنت أسمع أصواتًا كثيرة وإشارات عدة لكنني كنت في كامل تركيزي على اللاعب المنفِّذ، وتوقَّعت أن يضعها على يميني أو في المنتصف، وهو ما حدث. ارتميت على الزاوية الصحيحة، ومددت ساقَي في منتصف المرمى، ووُفِّقت في التصدي للكرة".

أضاف حول ركلة الجزاء الضائعة من زميله نور الدين أمرابط وهل أشعره ذلك بالضغط "كلا. إطلاقًا. أمر طبيعي أن تُهدر ركلة ترجيح. توقَّعت أن نفوز بالسوبر قبل بدء المباراة، ولم أفقد الأمل دقيقةً واحدة في ذلك. كنت أشاهد جماهير النصر حاضرةً بكثافة، وقلت لنفسي لا أتمنى أن أرى أحدًا منهم حزينًا بعد نهاية المباراة. بالفعل احتفلوا، وهم يستحقون الفرحة".

صاحب الـ37 عامًا وصف لحظة إحراز التعاون لهدفه بالأصعب في اللقاء، مضيفًا حول شعوره حيال المباراة وإمكانية خسارتها " على الإطلاق. لم يراودني هذا الشعور أو الشك أبدًا لثقتي في جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري. شاهدت في عيون الجميع الإصرار على الفوز وتحقيق الكأس".