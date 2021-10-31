"التعامل مع حمدالله السبب في أزمات لاعبي النصر"

انتقاد لاذع بمسؤولي النصر بسبب حمد الله

تحدث الإعلامي الرياضي محمد العنزي، عن الأزمات التي يمر بها نادي النصر خلال الوقت الحالي، وآخرها تصريحات عبد الفتاح عسيري المثيرة للجدل عقب مباراة الفيحاء.

عبد الفتاح عسيري أبدى غضبه عقب مباراة النصر والفيحاء، مؤكدًا على أن اللاعبين الأجانب لا يتم تغييرهم، وأيضًا لا ينتقدون ولكن اللاعب السعودي هو المظلوم دائمًا. "طالع التصريحات بالكامل"

العنزي قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن": "التصريح الأكثر صدمة، هو تصريح المدرب الذي فيه تناقد مع اللاعب، حيث أن الأخير يؤكد على أنه كان جاهزًا للمشاركة، بينما مدربه يؤكد على أنه غير جاهز ولذلك أخرجه".

وتابع: "تحدثت من قبل أن التعامل من جانب الإدارة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، تسبب في أزمات كثيرة داخل البيت النصراوي، على مستوى اللاعبين، وحتى إذا لم يتحدثوا أمام الإدارة والإعلام".

محمد العنزي واصل: "بين اللاعبين وبعضهم يتحدثون عن وجود مجاملات ومحاباة على حساب بعض اللاعبين، وحذرت في أكثر من مرة من تداعيات هذا الموضوع، يجب أن لا نخسر منظومة كاملة من أجل فرد".

واستطرد قائلًا: "هذا التصريح لعبد الفتاح عسيري، لا نلف وندور هو يقصد بشكل مباشر عبد الرزاق حمد الله والتعامل معه، وهو الأمر الذي تسبب في إحباط بين جميع اللاعبين".

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وختم العنزي تصريحاته قائلًا: "أقول على مسؤولي النصر معالجة هذه الأخطاء وإعادة الثقة للاعبين، وأن تكون المصلحة العامة أولًا، ويجب إعادة الهيبة لكي تعود الفرحة مرة أخرى".

النصر تعادل بهدف لمثله أمام فريق نادي الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.