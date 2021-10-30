تصريحات نارية .. عسيري: الأجنبي لا يخرج ولا يُنتقد، السعودي فقط!

المدرب أخرج عسيري في الشوط الثاني

أدلى عبد الفتاح عسيري نجم هجوم النصر بتصريحات نارية عقب التعادل مع الفيحاء في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، تحدث خلالها عن التفرقة في المعاملة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين في الفريق.

النصر قدم مباراة متواضعة كثيرًا ولم ينجح في الحفاظ على تقدمه بهدف سامي النجعي، بل عاد للرياض بنقطة التعادل ليخسر نقطته الخامسة على التوالي في الدوري السعودي.

عسيري بدا مستاءً عقب اللقاء، وقد بدأ تصريحاته المثيرة بالتأكيد على أن تعادل الفيحاء بعد أدائه القوي في الشوط الثاني كان طبيعيًا، كما أشار إلى أنه كان جاهزًا تمامًا لإكمال اللقاء حتى نهايته.

إذ قال "الحمد لله على كل حال، التعادل عادل بصراحة، بدأنا المباراة جيدًا إلى حد ما لكن الشوط الثاني بأكمله كان لصالح الفيحاء ولذا من الطبيعي أن يُسجلوا هدف التعادل".

أضاف حول خروجه من الملعب "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

عبدالفتاح عسيري - لاعب فريق #النصر :

أنا كنت جاهز لإكمال المباراة، لكن مشكلة أنديتنا أن اللاعب الأجنبي يُمنح الفرصة كامله حتى لو كان سيء عكس اللاعب السعودي.#الفيحاء_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/hXsdXSNk3l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021

أتم "اللاعبون الأجانب لا يخرجون من الملعب ولا يُنتقدون سوى من القليل حتى لو كانوا سيئين، بعكس اللاعبين السعوديين. لا أتحدث عن مباراة اليوم وليس للأمر علاقة بالنتيجة، بل أتحدث عن وضع دائم ومتكرر".

يُشار إلى أن عسيري غادر الملعب بعد مرور ساعة من اللعب تقريبًا، وقد شارك بدلًا منه علي الحسن لزيادة القوة الدفاعية في الوسط.