"لا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب" .. رد ناري من تاليسكا على عسيري

الأمور تشتعل داخل النصر

يبدو أن الأيام القادمة ستكون صعبة كثيرًا على نادي النصر السعودي، إذ بعد الخروج من دوري أبطال آسيا وخسارة 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي، جاءت تصريحات عبد الفتاح عسيري لتُفجر الأوضاع داخل غرفة تغيير الملابس.

النصر خرج من آسيا بعد الخسارة من الهلال ومازال يُعاني من تبعات ذلك حتى الآن، إذ خسر بعدها ضد الاتفاق وتعادل مع الفيحاء في ظل تقديم أداء متواضع للغاية.

ماذا قال عبد الفتاح عسيري عقب التعادل مع الفيحاء؟

عسيري أشعل فتيل الأزمة حين تحدث عن الاختلاف في المعاملة بين اللاعبين الأجانب والسعوديين في النصر وغيره من الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن تعادل الفيحاء كان طبيعيًا نظرًا لسيطرة الفريق على الشوط الثاني كاملًا.

وأضاف تعليقًا على خروجه من الملعب عند الدقيقة الـ59 بحجة عدم الجاهزية البدنية للعب 90 دقيقة "أنا جاهز 100% لإكمال المباراة، خروجي كان قرار المدرب، لا أريد الحديث عن المدرب لكن اللاعب الأجنبي في جميع الأندية السعودية يحصل على فرص كبيرة ولا يخرج من الملعب، بعكس اللاعب السعودي".

عبدالفتاح عسيري - لاعب فريق #النصر :

أنا كنت جاهز لإكمال المباراة، لكن مشكلة أنديتنا أن اللاعب الأجنبي يُمنح الفرصة كامله حتى لو كان سيء عكس اللاعب السعودي. #الفيحاء_النصر #قنوات_SSC pic.twitter.com/hXsdXSNk3l — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021

"اللاعبون الأجانب لا يخرجون من الملعب ولا يُنتقدون سوى من القليل حتى لو كانوا سيئين، بعكس اللاعبين السعوديين. لا أتحدث عن مباراة اليوم وليس للأمر علاقة بالنتيجة، بل أتحدث عن وضع دائم ومتكرر".

كيف رد تاليسكا على تصريحات عسيري، قبل أن يحذف تغريدته؟

تاليسكا لم يهضم تلك التصريحات فيما يبدو ورد عليها سريعًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

النجم البرازيلي كان حادًا في رده وشدد على أن اللاعبين الأجانب يستحقون الاحترام لما يُقدموه للنصر، مشيرًا إلى أن من يريد أن يلعب دومًا عليه ألا يتظاهر بالإصابة للهروب من اللعب في لحظات الفريق السيئة.

إذ كتب "إن أردت لعب 90 دقيقة، عليك أن تتدرب وتُكرس نفسك لهذا النادي، وألا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب المباريات كون الفريق يمر بلحظات سيئة، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا بجد لنمنح النادي الأفضل".

#عاجل ..



تاليسكا في رد على عبدالفتاح عسيري :



" إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة فعليك أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي ، ولا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بعض المباريات لأن النادي يمر بلحظة سيئة ، احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يومًا بعد يوم لإعطاء هذا النادي. الأفضل! " pic.twitter.com/rWZEcK4xI8 — أحمد العجلان (@ahmad2man) October 30, 2021

رد تاليسكا أشعل تويتر، وقد أجمعت جل ردود الفعل على وجود أزمة حقيقية داخل أروقة النصر وبين اللاعبين، والحاجة لإيجاد الحلول المناسبة قبل أن يفشل الموسم تمامًا بخروج الفريق من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي.