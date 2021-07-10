التاريخ يعيد نفسه؟ تشيلسي يحرم إيطاليا من لقب اليورو!

مفارقة لا تأتي في صالح الطليان

مصادفة غريبة من نوعها، تجعل التوقعات تشير إلى فوز إنجلترا في نهائي يورو 2020 على حساب نظيره الإيطالي.

إنجلترا تمتلك أفضلية اللعب على أرضها بالفعل، حيث يقام النهائي في ملعب ويمبلي مساء غدًا الأحد، لتحديد بطل المسابقة.

مفارقة تاريخية يتزعمها الثنائي مانشستر سيتي وتشيلسي، قد تجعل الأمور تسير بشكل كبير نحو فوز الإنجليز بالبطولة.

ويعود تاريخ هذه الصدفة إلى عام 2012، عندما فاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وتم تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقتها لعبت إيطاليا أمام إسبانيا في نهائي اليورو بنفس العام، وتلقت هزيمة قاسية من إسبانيا برباعية نظيفة.

2012:

✅ Chelsea win the UCL

✅ Man City win the PL

✅ Italy lose the Euro final



2021:

✅ Chelsea win the UCL

✅ Man City win the PL

⏳ Italy lose the Euro final?



Is history set to repeat itself? 👀 pic.twitter.com/xK6M2gsLOP — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2021

الأمر ذاته تكرر هذا العام 2021، عندما فاز البلوز بدوري الأبطال، بينما حصل سيتي على الدوري، فهل يعيد التاريخ نفسه وتخسر إيطاليا نهائي اليورو؟

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يذكر أن إيطاليا حققت لقب اليورو مرة واحدة عام 1968، بينما لم تتوج إنجلترا بالبطولة على مدار تاريخها حتى الآن.