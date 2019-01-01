مجلس الهلال يبدأ إجراءات المحافظة على المعيوف

الحارس يدخل الفترة الحرة عقب أقل من شهر من الآن

تستهدف إدارة نادي الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وعلى رأسهم حارس المرمى عبد الله المعيوف.

الحارس ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في صيف 2020.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن مجلس الزعيم اقترب من تجديد عقد المعيوف، حيث تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد والتفاصيل المالية ومدة العقد بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة الحارس في الاستمرار بالقلعة الزرقاء، ساهم بشكل كبير في اقتراب المفاوضات من خط النهاية، بجانب رغبة المجلس في الحفاظ على استقرار الفريق بالتجديد للاعبين الأساسيين.

صاحب الـ32 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية ناشئًا في صفوف الزعيم، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة في صيف عام 2006، لكنه عاد إلى الهلال من جديد في صيف 2016.

وخلال هذه السنوات، حرس المعيوف عرين الزعيم في 94 مباراة، استقبل خلالها 91 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 35 مباراة.

وقاد حارس الأزرق فريقه مؤخرًا للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي، بالفوز بنتيجة 1-0 ذهابًا و2-0 إيابًا.