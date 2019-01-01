استياء من تعامل جمهور الهلال مع حسين عبد الغني في اعتزال القحطاني

قائد الراقي لم يكن مرحبًا به في محيط الرعب

تسبب استقبال جمهور الهلال الحاضر لاعتزال نجمهم ياسر القحطاني، لحسين عبد الغني؛ قائد الأهلي، حالة من الاستياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

عبد الغني كان ضمن المدعوين للمشاركة في فريق أصدقاء ياسر بمهرجان الاعتزال، بجانب عدد من اللاعبين من مختلف الأندية كعمر السومة والإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" والليبي طارق التائب وغيرهم.

وقبل اللقاء قدم القحطاني فريقه لاعبًا لاعبًا، وفور المناداه على حسين عبد الغني ودخوله الملعب، أطلق جمهور الزعيم صافرات الاستهجان على اللاعب، ليتعرض لموقف محرج.

جمهور الراقي أعرب عن استيائه من موقف جمهور الأزرق، حيث كتب أحدهم: "لا ترمى إلا الشجرة المثمرة"، وكتب آخر: "ولا يهمك يا أبو عمر استهجان بعض جماهير حضور الاعتزال، كفيت ووفيت ولبيت الدعوة من شقيقك ياسر القحطاني".

يذكر أن مهرجان اعتزال نجم الزعيم الأسبق شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم روبين فان بيرسي وأندريه بيرلو ورونالدينيو وصامويل إيتو وفرانشيسكو توتي.

وفاز الهلال على أصدقاء ياسر بخماسية مقابل أربعة أهداف، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب". (طالع التفاصيل)