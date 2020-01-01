رئيس الرائد: لا نمانع بيع الشهري للهلال ولكن

صاحب الـ26 مباراة يقدم أداءً مميزًا في المباريات التي يشارك بها

فتح فهد المطوع؛ رئيس نادي الرائد السعودي، الباب أمام مسؤولي الهلال لشراء صالح الشهري؛ المهاجم المعار للزعيم، نهائيًا خلال يناير الجاري.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا كان قد خرج من الرائد معارًا إلى الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن المقرر أن تنتهي مدة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال المطوع خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "حتى الآن لم يصلنا أي عرض رسمي من الهلال لشراء المتبقي من عقد الشهري معنا، وإذا حدث ذلك سواء عرض شراء نهائي أو تمديد إعارة، فلكل حادث حديث".

وأضاف: "إن كان لمسؤولي الهلال رغبة في شراء المتبقي من عقد اللاعب، فلن نمانع، فالسوق عرض وطلب، لكننا سنراعي مصلحة النادي، فهي الأهم بالنسبة لنا، بجانب رغبة اللاعب نفسه".

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الشهري شارك حتى الآن مع الأزرق في ست مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل ثلاثة أهداف، بجانب مباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز بها هدفًا واحدًا.

يذكر أن الرائد يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بالدوري المحلي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الزعيم في المركز الثاني بـ24 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين.

وتستعد كتيبة المطوع لمواجهة الفيصلي في 11 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ14، بينما يخوض الزعيم مباراته المؤجلة من الجولة الـ11 غدًا الثلاثاء، أمام الأهلي على استاد جامعة الملك سعود.