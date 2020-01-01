الدعيع: أثق في لاعبي الهلال رغم الإرهاق وضغط المباريات

لاعبو الزعيم يعانون من الإرهاق بعد دوري الأبطال ومونديال الأندية

وجه محمد الدعيع؛ حارس مرمى الهلال السعودي الأسبق، رسالة للاعبي الزعيم قبل مباراتهم المرتقبة أمام الأهلي في كلاسيكو.

الزعيم يستضيف الراقي غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب الدعيع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنتظر فريقنا الزعيم العالمي مباراة مهمة أمام شقيقنا النادي الأهلي، فرغم معرفتنا بالإرهاق والإصابات جراء تقارب وكثرة المباريات إلا أننا واثقون بأبطال الزعيم العالمي بخطف نقاط المباراة".

تنتظر فريقنا الزعيم العالمي مباراة هامه امام شقيقنا النادي الاهلي فرغم معرفتنا بالإرهاق والإصابات جراء تقارب وكثرة المُباريات الا اننا واثقون بأبطال الزعيم العالمي بخطف نقاط المباراة 💙 pic.twitter.com/3vgsI5eo6r — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) January 5, 2020

الأزرق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الصدارة، والذي خاض 13 مباراة.

وجمع الفريق العاصمي نقاطه من الفوز في سبع مباريات، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

أما الراقي فيأتي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.