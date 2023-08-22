رغم الانتقادات .. كريستيانو رونالدو بعد ريمونتادا النصر أمام شباب الأهلي: لا أستسلم أبدًا!

صاروخ ماديرا يحتفل بتأهل النصر لنهائيات دوري أبطال آسيا

لم يلق البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بالًا بالانتقادات التي وجهت له عقب مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، وخرج عقب دقائق من اللقاء للاحتفال، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العالمي نجح في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا بالفوز بريمونتادا تاريخية أمام الفريق الإماراتي بنتيجة 4-2، إذ سجل العالمي هدفه الثاني في الدقيقة 88 وواصل بعده بالهدف الثالث والرابع.

صاروخ ماديرا لم يحضر في اللقاء إلا في لقطة صناعة الهدف الرابع لفريقه، وهو ما عرضه لانتقادات الكثيرين منهم الصربي ماركو نيكوليتش؛ المدير الفني للخصم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ولأن الدون يؤمن بأن الأهم هو مصلحة الفريق، كتب، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، عقب اللقاء: "مباراة صعبة، لكن حققنا فوزًا مهمًا للتأهل لدوري الأبطال!، نثق في أنفسنا حتى النهاية دائمًا!، لا نيأس أبدًا!".

يذكر أن التأهل الآسيوي يأتي بعد تعثر النصر في انطلاقته بالموسم الجديد من دوري روشن، إذ خسر ست نقاط بالخسارة أمام الاتفاق والتعاون على التوالي.