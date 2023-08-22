النصر إلى مجموعات أبطال آسيا بـ"ريمونتادا قاسية" ضد شباب الأهلي

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ بعد فوز صعب على شباب الأهلي دبي الإماراتي (4-2) في الملحق.

النصر يعود إلى دور المجموعات من البطولة الآسيوية الكبرى؛ بعد غياب عن النسخة الماضية، والتي توّج بها نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، على حساب الهلال السعودي بالذات.

ودخل العالمي، المباراة أمام شباب الأهلي دبي بقوة؛ حيث افتتح النتيجة مبكرًا، بهدف سجله النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في الدقيقة الحادية عشر.

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سنحت فرص أخرى للنصر، من أجل مضاعفة النتيجة، إلا أنه فشل في استغلالها؛ ليتمكن الفريق المنافس، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 18، بواسطة نجمه الدولي الإماراتي يحيى الغساني.

بعد هدف التعادل.. توتر نجوم النصر بشكل كبير؛ حيث ركزوا مع الحكم أكثر من المستطيل الأخضر، خاصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي طالب بركلتي جزاء، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ويبدو أن التوتر الذي أصاب نجوم العالمي، أثر عليهم في بداية الشوط الثاني؛ حيث نجح شباب الأهلي دبي، في مضاعفة النتيجة، في الدقيقة الأولى، عن طريق الغساني أيضًا.

وقاتل العملاق الإماراتي في الدفاع، طوال الدقائق المتبقية، وسط الاعتماد على الهجمات المرتدة؛ حتى نجح النصر في تحقيق ريمونتادا تاريخية، بداية من الدقيقة 88 وحتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بتسجيله 3 أهداف، عن طريق سلطان الغنام وتاليسكا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.