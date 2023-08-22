"هذا الثنائي أخطر منه" .. مدرب شباب الأهلي يقلل من تأثير كريستيانو رونالدو في النصر

الدون صنع لفريقه الهدف الرابع، لكنه لم يسجل أي من أهداف اللقاء

قلل الصربي ماركو نيكوليتش؛ المدير الفني لشباب الأهلي الإماراتي، من دور البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في تأهل فريقه لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه لم يشكل أي خطورة على فريقه طوال الـ90 دقيقة.

العالمي نجح في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا بالفوز بريمونتادا تاريخية أمام الفريق الإماراتي بنتيجة 4-2، إذ سجل العالمي هدفه الثاني في الدقيقة 88 وواصل بعده بالهدف الثالث والرابع.

صاروخ ماديرا لم يحضر في اللقاء إلا في لقطة صناعة الهدف الرابع لفريقه، لذلك نال تقليل نيكوليتش، الذي قال خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "مثل ما قلت قبل المباراة، من المؤلم أن يلعب فريقين بهكذا مستوى في الأدوار الإقصائية، لكنني فخور بفريقي وبالأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون أمام فريق رائع كالنصر، الذي قام بضغط كبير علينا في الدقائق الأخيرة، واستفاد من ذلك حتى هز شباكنا".

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وأضاف: "لم أر رونالدو شكل أي خطورة علينا، بالعكس الخطورة أتت من جهة الثنائي جيسلان كونان وساديو ماني".

المدرب الصربي اختتم بانتقاد حكم اللقاء الصيني فو مينج: "عندما يتعرض لاعب شباب الأهلي للضرب من الخصم، من الطبيعي أن يقع، ومن المفترض على الحكم أن يحتسب خطأ لصالحنا، لكن هذا لم يحدث!".