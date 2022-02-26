الأزمة الروسية تضع نجم شاختار "البرازيلي" أمام خطر التجنيد!

تستمر الأزمة الراهنة بين أوكرانيا وروسيا، في التأثير على عالم كرة القدم، والآن جاء الدور على أحد نجوم نادي شاختار دونيتسك.

جونيور مورايش هو لاعب كرة قدم ولد في البرازيل، ولكنه حصل على الجنسية الأوكرانية ليكون الآن مجبرًا على القتال.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس الماضي عن التعبئة العامة، ومنع أي مواطن ذكر يتراوح عمره بين 18 إلى 60 عامًا من مغادرة البلاد.

ويقال أن هذا الأمر يشمل مورايش الذي حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2019 من أجل تمثيل المنتخب الخاص بالبلاد.

ومنذ ذلك الحين شارك اللاعب البالغ من العمر 34 سنة في 11 مباراة دولية مع أوكرانيا، ولكنه فشل في دخول قائمة الفريق ليورو 2020.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، إن مورايش كمواطن أوكراني ومع توقف الرحلات الجوية، لا يستطيع مغادرة البلاد وقد يشارك في العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

ومن جانبه كتب ريناتو سوزا مراسل موقع "Portal R7" على تويتر:"اللاعب البرازيلي جونيور مورايش مهاجم شاختار ممنوع من مغادرة أوكرانيا".

وأضاف:"لديه جواز سفر أوكراني وهو في سن الخدمة العسكرية ويمكن استدعاؤه في المواجهات الأوكرانية الروسية".

ويعتبر مورايش ضمن مجموعة من المواطنين البرازيليين المقيمين في أوكرانيا، الذين ناشدوا الحكومة البرازيلية لمساعدتهم في مقطع فيديو مؤثر بسبب إغلاق الحدود والبنوك وعدم وجود وقود ونقص الأموال والغذاء.

يذكر أن مورايش لعب مباراة واحدة فقط مع شاختار هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا، بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي.

اقرأ أيضًا ..