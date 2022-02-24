مناشدات برازيلية وتخزين للطعام والماء .. الأزمة الأوكرانية تضرب شاختار ودينامو كييف

دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن "عملية عسكرية خاصة" فجر الخميس، وهو ما ألقى بظلاله على اللاعبين والمدربين العاملين في أوكرانيا.

المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي يعمل حاليًا مدربًا لنادي شاختار الأوكراني، كما يضم النادي عددًا من اللاعبين البرازيليين.

وحسب الصحفي الإيطالي ميشيل كريسيلو، فإن دي زيربي وطاقمه محاصرون مع معظم اللاعبين في فندق إقامتهم، وأنهم سمعوا دوي الانفجارات التي بدأت فجر الخميس.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دي زيربي لم يرد على أسئلة وسائل الإعلام الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أشار إلى أن المدرب الإيطالي قام بتخزين الطعام والماء بناءً على نصيحة من السفارة الإيطالية.

ماذا قال دي زيربي؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية قال دي زيربي: "إذا عدت، سأقوم بنفس الاختيار وأبقى هنا مرة أخرى، إذا كان هناك أي شيء، سوف أجعل مؤسسات كرة القدم الأوكرانية تسمع صوتي أكثر".

وأضاف: "تعليق الدوري الأوكراني جاء فقط هذا الصباح، بعد أن سارت الأمور خلال الساعات الماضية في اتجاه مختلف تمامًا".

وتابع: "أرغب في العودة إلى المنزل فقط بعد أن يتمكن جميع اللاعبين في فريقي من الوصول إلى منازلهم، هذا ليس سباقًا لمعرفة من يصل أولًا إلى بر الأمان".

لست جبانًا!

من جانبه، علق الروماني ميريسا لوشيسكو الذي يتولى حاليًا تدريب نادي دينامو كييف، أنه لن يغادر أوكرانيا.

وقال لوشيسكو في تصريحات عبر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لن أغادر كييف لأعود إلى رومانيا، أنا لست جبانًا، آمل أن يتوقف ما يحدث".

مناشدات برازيلية

من جانبهم، قام اللاعبون البرازيليون الذين يلعبون في صفوف شاختار ودينامو كييف بمطالبة بلادهم بإعادتهم في أسرع وقت.

وقام اللاعبون البرازيليون بالتجمع مع عائلاتهم وأطفالهم، وتصوير مقطع فيديو طالبوا فيه البرازيل بإعادتهم إلى بلادهم خوفًا من الأحداث الجارية حاليًا.

Accompagnés de leurs familles et de leurs enfants, les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk ou encore du Dynamo Kiev demandent publiquement l’aide de leur pays d’origine afin de se faire rapatrier au Brésil. 😢 #UkraineRussie pic.twitter.com/xc1IDLPq9Z — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 24, 2022

اقرأ أيضًا ..

هالاند أولًا وإنهاء صداع ليفربول .. خيارات مدريد إذا جدد مبابي مع باريس

صدفة الدنمارك وحرب الأربعة أيام .. كرة القدم والسياسة قبل روسيا وأوكرانيا

بشكتاش يخطط لصفقة تبادلية قوية مع النصر بطلها تاليسكا!

