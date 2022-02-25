برشلونة وجلطة سراي | التاريخ في صف كتالونيا والأهداف لصالح زملاء مصطفى محمد!

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت عقب انتهاء لقاءات دور الـ 16 الأول عن مواجهة قوية بين برشلونة وجلطة سراي التركي.

النادي الكتالوني سيلعب ضد أحد أقوى الفرق المتبقية في البطولة الثانية في ترتيب البطولات الأوروبية بعد دوري أبطال أوروبا.

لكن المواجهة لن تكون الأولى من نوعها، فسبق لبرشلونة أن لعب ضد جلطة سراي من قبل في ثمانية لقاءات في كل البطولات.

فيما يلي نستعرض سويًا سجل مواجهات برشلونة ضد الفرق التركية ككل، وضد جلطة سراي بالأخص:

جلطة سراي وبرشلونة، تاريخ يعود للتسعينات:

أول المواجهات بين برشلونة وجلطة سراي كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في 1993-1994 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وفاز برشلونة في لقاء الإياب بثلاثة أهداف نظيفة، وفي الموسم التالي لعبا ضد بعضهما البعض في دور المجموعات أيضًا، وفاز برشلونة بالذهاب بهدفين لهدف ورد جلطة سراي الهزيمة للفريق الكتالوني بنفس النتيجة في تركيا.

من بعدها لم يحقق الفريق التركي أي فوز، حيث تعادل برشلونة في مواجهة بهدفين لكل فريق وفاز في آخر ثلاث مباريات بينها بنتائج هدف نظيف وهدفين نظيفين وثلاثة أهداف لهدف.

بشكل إجمالي خاض الفريقين ثمانية لقاءات، فاز برشلونة في خمسة منهم وتعادلا في مباراتين وفاز الفريق التركي في مواجهة وحيدة كانت عام 1994.

سجل النادي الكتالوني 14 هدفًا في جلطة سراي، وتلقت شباكه ستة أهداف ويتشارك الرباعي لويس إنريكي وخافيير سافيولا ورونالد كومان وجيرمو آمور في صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين بواقع هدفين لكل لاعب منهم.

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برشلونة ضد الفرق التركية .. غياب تام للتوازن

سجلات برشلونة ضد الفرق التركية تاريخية على كافة المستويات، فالنادي الكتالوني حقق الفوز في تسعة لقاءات وخسر ثلاثة فقط، وتعادل في مواجهتين.

النادي الكتالوني سجل 30 هدفًا في كل المواجهات ضد الفرق التركية واستقبلت شباكه عشرة أهداف موزعة بين جلطة سراي وبشكتاش وطرابزون سبور.

نسبة انتصارات برشلونة على الفرق التاريخية من إجمالي المواجهات وصلت إلى أكثر من 64% وسجل أهداف بواقع ثلاثة أضعاف تلك التي استقبلها.

إنجاز جلطة سراي ضد برشلونة

جلطة سراي ليس الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على برشلونة في البطولات الأوروبية المختلفة، فسبق لبشكتاش أن فاز في مواجهة وطرابزون سبور في مواجهة أخرى.

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الفريق التركي الوحيد الذي واجه برشلونة ولم يحقق أي فوز هو فنربخشه الذي خاض مواجهتين وخسرهما ضد العملاق الكتالوني.

لكن جلطة سراي يتفوق على كافة الفرق التركية التي لعبت ضد برشلونة في عدد الأهداف التي سجلها في شباك النادي الإسباني.

جلطة سراي سجل ستة أهداف، بينما يملك بشكتاش وطرابزون سبور السجل الأفضل من بعده بواقع ثلاثة أهداف ولم يسجل فنربخشه أي هدف.

بيت القصيد

برشلونة يتفوق على كافة الأصعدة ضد الفرق التركية، والفريق الأكثر مواجهة له هو جلطة سراي، لكن تلك ستكون المرة الأولى التي يلعب فيها نادي تركي في وجود لاعب مصري ضد برشلونة.

النادي الكتالوني يملك اليد العليا في كل الأرقام، وجلطة سراي هو الفريق التركي الأكثر تسجيلًا للأهداف ضد برشلونة، لكنه لم يحقق أي فوز منذ حوالي 28 عامًا، فهل تتغير الأمور في وجود مصطفى محمد؟