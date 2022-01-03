الأخبار الطيبة تتواصل .. برشلونة يعلن تسجيل ألفيش وعودة ثلاثي جديد من كورونا!

كشف ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة عن قرب تسجيل النجم البرازيلي دانييل ألفيش في قوائم الفريق خلال ساعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن سوق انتقالات الفريق لم ينته بعد في الشتاء الجاري.

وقال اليماني: "سنستطيع أن نسجل دانييل ألفيش بين اليوم والغد، لكن الصفقات الأخرى ستعتمد على من سيرحل عن صفوف فريقنا".

في الوقت نفسه عاد ألفيش إلى تدريبات الفريق، ومعه جوردي ألبا، ليكونا جاهزين لمواجهة النادي الكتالوني المقبلة ضد ليناريس في الكأس.

وأكد ألفيش عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على جاهزيته، ونشر صورة كتب عليها: "سأعود خلال يومين".

وكان برشلونة قد أعلن أن الثنائي ألفيش وألبا قد خرجت نتائج الفحوصات الخاصة بهما لفيروس كورونا سلبية أخيرًا.

وفي الوقت نفسه أصدر النادي بيانًا أكد من خلاله صدور تحليلات الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس وجاءت سلبية.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد اقتنص فوزًا هامًا على ريال مايوركا بهدف نظيف في لقاء الأحد، وقفز للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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