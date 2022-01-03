بعد وصفه بـ"القاتل" .. "دي جيه" أرجنتيني ينفي نقل عدوى كورونا إلى ميسي !

نفى منسق الموسيقى الأرجنتيني فير بالاسيو الاتهامات التي وجهت له بأنه المتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا إلى مواطنه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى بالاسيو هجومًا عنيفًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، لدرجة وصفه بـ"القاتل"، بعد الاتهامات بأنه السبب في إصابة ميسي بفيروس كورونا.

باريس سان جيرمان أكد أن ميسي هو واحد من أربعة لاعبين في الفريق الأول ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال عطلة عيد الميلاد، حيث أجبر الأرجنتيني على تمديد إقامته في بلده لاتباع بروتوكولات العزل الذاتي.

وحضر ميسي عددًا من الحفلات في الأرجنتين خلال فترة الأعياد، بما في ذلك حفل ليلة رأس السنة الجديدة، والتي دعا بالاسيو لتقديمها.

ماذا قيل؟

بالاسيو نشر صورة عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي مع ميسي من الحفل الأسبوع الماضي مع تعليق: "لقد حظيت بأعظم ليلة من الرقص، شكرًا لميسي وجميع أفراد عائلته على الدعوة".

وتعرض بالاسيو إلى رسائل مسيئة عبر الإنترنت عن الإعلان عن إصابة ميسي بفيروس كورونا، حيث تم اتهامه بأنه المتسبب في إصابة نجم باريس سان جيرمان.

وقرر بالاسيو الخروج لوضع الأمور في نصابها، مع تقديم دليل بالفيديو على اختباره السلبي لفيروس كورونا.

وقال بالاسيون على تطبيق "إنستجرام" أيضًا: "يتم تداول اسمي على تويتر الآن لأن ميسي كانت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف: "لقد ربطوا هذا بي قائلين إنني السبب في إصابته بالعدوى، حتى أنهم وصفوني بالقاتل".

وقال في ختام حديثه: "وصلتني الكثير من الرسائل السيئة للغاية، خضعت للاختبار لأنني مضطر للسفر إلى أوروجواي، ولست مصابًا بفيروس كورونا".

ما هي مدة غياب ميسي؟

وسيتعين على ميسي استكمال فترة الحجر الصحي والحصول على نتيجة سلبية قبل السماح له بالعودة إلى فرنسا.

ونتيجة لذلك، تم استبعاد ميسي من مباراة باريس سان جيرمان من مباراة فانيس في بطولة كأس فرنسا والتي تقام مساء الإثنين.

وقد يغيب ميسي أيضًا عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في التاسع من يناير.

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