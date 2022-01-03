لابورتا عن صفقة هالاند: على الجميع الحذر لأن برشلونة عاد!

ظهر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني متفائلًا للغاية وأكثر ابتهاجًا يوم الإثنين، أثناء مؤتمر تقديم فيران توريس لاعبًا جديدًا في "البلوجرانا".

لابورتا أراد التأكيد خلال مؤتمر تقديم توريس على "عودة برشلونة"، حيث أوضح بجلاء أن التوقيع مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يلوح في الأفق.

ويعد هالاند هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي، إلى جانب برشلونة بالطبع.

ماذا قال لابورتا؟

وخلال مؤتمر تقديم فيران توريس، تحدث لابورتا عن إمكانية التوقيع مع نجم عالمي مثل هالاند، رغم مشاكل اللعب المالي النظيف التي يعاني منها برشلونة.

وقال لابورتا: "أوضح ماتيو أليماني الأمر جيدًا، مع فيران توريس قمنا بالصفقة قبل الوصول إلى التوازن في اللعب المالي النظيف، نحن نعمل على تحقيق هذا الهامش".

وأضاف: "نحن نعمل أيضًا على الموسم المقبل للحصول على فريق رائع، كل شيء ممكن إذا تم بشكل صحيح، وأنا متأكد من قدرتنا على إنهاء الأمور بصورة جيدة".

هل يمكن ضم هالاند إذا تعاقد برشلونة مع موراتا؟

وتطرق لابورتا للحديث عن خطط برشلونة بقوله: "نحن نعمل ليكون لدينا فريق تنافسي، بالنسبة لنا كان التوقيع مع فيران ضروريًا، كل شيء ممكن".

وأضاف: "نحن على علم بالسوق، برشلونة فريق يريد الجميع القدوم إليه، علينا أن نعمل بشكل جيد للغاية، مع الأخذ في الاعتبار العديد من الأمور الأخرى".

وأكمل: "نحن نتقدم بشكل جيد وكل شيء ممكن، لا توجد حالات عدم توافق إذا تمت الأمور بشكل جيد".

هل من الواقعي الحديث عن هالاند؟

وقال لابورتا عن هذا الأمر: "لن أتحدث عن لاعبين على وجه التحديد، لأن ذلك ليس مفيدًا، نحن نعمل على المراكز التي يريد المدرب تعزيزها".

واختتم لابورتا: "برشلونة يواصل كونه مرجعًا في سوق الانتقالات، يجب على الجميع الحذر لأننا عدنا، ونريد أن نقوم بعمل جيد للغاية، سوف نستعيد التوازن المحدد الذي يجب أن نحظى به، عودة برشلونة حقيقة واقعة".

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