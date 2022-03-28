الاتحاد يُقدم عرضًا ضخمًا لتجديد عقد الصحفي ويمنحه مهلة للرد

خسر الاتحاد لاعبيه، عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد، بشكل شبه مجاني خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي بعد رفضهما تجديد عقديهما معه وتوقيعهما للهلال بعد دخولهما الفترة الحرة.

إدارة العميد تُحاول تفادي فقدان لاعب ثالث بنفس الطريقة، ولذا قدمت عرضًا ضخمًا لتجديد عقد المدافع زياد الصحفي الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق.

ما هو عرض الاتحاد لتجديد عقد الصحفي؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تقديم إدارة أنمار الحائلي عرضًا لتجديد عقد اللاعب صاحب الـ27 عامًا يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي، وهو مبلغ ضخم سمحت به اللوائح أخيرًا بعد إلغاء الحد الأعلى لرواتب اللاعبين السعوديين.

وأوضحت الصحيفة أن النادي ينتظر رد اللاعب على هذا العرض بعد فراغه من المهمة الدولية وعودته من معسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهة أستراليا في ختام مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم غدٍ الثلاثاء في جدة.

وأفادت الرياضية أن المسؤولين في الاتحاد لمسوا لدى الصحفي الرغبة في تجديد عقده والبقاء مع النادي لسنوات أخرى.

كيف كانت مسيرة الصحفي مع الاتحاد؟

قلب الدفاع هو أحد خريجي الفئات السنية في العميد، وقد انضم للفريق الأول عام 2015، وقد اعتاد لعب دور البديل في الفريق حتى أصبح أساسيًا خلال الموسمين الأخيرين.

الصحفي لعب هذا الموسم 14 مباراة مع الاتحاد في الدوري السعودي بجانب مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد سجل بها هدفًا واحدًا.

وبشكل عام، لعب المدافع 111 مباراة مع الاتحاد في جميع البطولات سجل بها 5 أهداف.

اقرأ أيضًا |

أرقام متقاربة وتفسير وحيد لغزارة الأهداف ... هلال جارديم لا يختلف عن دياز هجوميًا

فيديو | أحدهم للنصر .. 4 أهداف غير صحيحة احتسبت في الدوري السعودي هذا الموسم

6 منتخبات عربية في المونديال ... معجزة باتت قريبة من أرض الواقع