نحو إثبات حسن النية ونفي الشائعات .. لفتة خاصة من الاتحاد تجاه أحمد شراحيلي وموسى ديابي

العميد زف البشرى لجماهيره..

قرر الاتحاد الرد على اثنين من القضايا الجدلية به حاليًا بطريقة خاصة؛ تلك التي متعلقة بعقد المدافع أحمد شراحيلي وكذلك إصابة زميله الجناح موسى ديابي.

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المدافع المحلي دخل الفترة الحرة في عقده مع العميد خلال يناير الجاري، وبحسب التقارير، فإن الإدارة رهنت ملف التجديد له بمردوده في الملعب، إذ يغيب منذ أكثر من عام عن الملاعب في ظل إصابته الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الجناح الفرنسي فقد غاب عن المباريات الأخيرة نظرًا للإصابة، فبعض التقارير زعمت غيابه حتى نهاية الموسم، لكن الاتحاد نفى ذلك رسميًا إلا أن مدربه لوران بلان خرج وأقلق الجماهير لقوله "إصابة ديابي في منطقة حساسة بالكاحل، وعلينا محاسبة الجهاز الطبي عليها".

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لكن الاتحاد قرر إثبات حسن النية تجاه عقد شراحيلي وكذلك تبشير الجماهير بعودته للملاعب، وعلى جانب آخر تأكيد ما نفاه سابقًا حول كون إصابة ديابي ليست خطيرة وأن عودته قريبة..

النادي الجداوي قام بوضع صورة شراحيلي وديابي رفقة زميلهم ستيفن بيرجفاين على تذاكر المواجهة المقبلة أمام الشباب، المقرر لها 22 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن على استاد الجوهرة المشعة.

يذكر أن العميد يدخل مواجهة الشباب محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر"، فيما يحل الشباب بالمركز السادس بـ26 نقطة.