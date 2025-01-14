"الإصابة في مكان حساس وأطباء الاتحاد تسرعوا!" .. لوران بلان يكشف قصة معاناة موسى ديابي

اللاعب قدّم مستويات مبهرة قبل الإصابة..

تحدث لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن قصة معاناة موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، مع الإصابة.

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ديابي البالغ من العمر 25 سنة، تعرض لإصابة بـ"إلتواء في الكاحل وأربطة المفصل"، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث تم الإعلان عن غيابه لمدة شهرين كاملين.

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وعاد الجناح الفرنسي لتدريبات الاتحاد الجماعية، قبل كلاسيكو الهلال الكبير في ربع نهائي كأس الملك، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ولكنه تعرض لإصابة جديدة - لم يتم الإعلان عن طبيعتها -؛ لتخرج تقارير تفيد بأن اللاعب سيغيب على إثرها، حتى نهاية الموسم الحالي؛ وهو الأمر الذي نفاه متحدث النادي رياض المزهر، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

ووسط كل هذا الغموض.. اعترف بلان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد والرائد، المقررة يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أن إصابة ديابي في "مكان حساس" من الكاحل.

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وأشار المدير الفني الفرنسي إلى أن اللاعب تدرب بشكل طبيعي، استعدادًا لكلاسيكو الهلال الأخير؛ حيث ظن الجميع أنه أصبح جاهزًا 100% للعودة إلى المستطيل الأخضر مجددًا.

وأضاف: "لكن.. قبل 48 ساعة فقط من كلاسيكو الهلال، تعرض ديابي لضربة (غير مقصودة) من زميله فابينيو، خلال الحصة التدريبية؛ ليشعر بآلام شديدة في الكاحل".

واتهم لوران بلان، أعضاء الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، بـ"الاستعجال" في إعادة موسى ديابي إلى التدريبات الجماعية؛ قائلًا: "سأتحدث معهم.. يبدو أنهم تسرعوا في قرارهم".

ورفض بلان إعطاء موعد لعودة الجناح الفرنسي إلى المباريات مجددًا، كاشفًا عن أنه سيمنح اللاعب الوقت الكافي للشفاء من هذه الإصابة "الحساسة"، مع متابعة تطور حالته بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ حيث سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.