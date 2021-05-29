عزز أزمة الزمالك .. الاتحاد المصري يُعاقب كارتيرون بالإيقاف والغرامة

المدير الفني للزمالك تعرض لعقوبة ضخمة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم فرض عقوبة كبيرة على باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خلفية أحداث مباراة الفريق الأخيرة ضد الإسماعيلي في كأس مصر.

الزمالك كان قد تخطى الدراويش في دور الـ16 من كأس مصر بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي في الشوط الأول قبل طرده من الملعب، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض ضد مصر المقاصة في ربع النهائي.

ما هي عقوبة اتحاد الكرة المصري ضد كارتيرون؟

أعلنت لجنة المسابقات عقاب المدرب الفرنسي بالإيقاف لمباراتين بجانب غرامة قدرها 70 ألف جنيه مصري.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه فرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه على كارتيرون للسلوك غير الرياضي و50 ألف للتحريض على الانسحاب خلال اللقاء.

وأعلنت اللجنة كذلك إيقاف بنشرقي لمباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال اللقاء، وإيقاف فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة كذلك لحصولهما على بطاقة صفراء وهي الثالثة لهما تواليًا.

ماذا فعل كارتيرون خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

كارتيرون كان قد انفعل بشدة على الحكم أمين محمد عمر بعد قيام الأخير بطرد بنشرقي خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر.

المدرب الفرنسي دخل الملعب وأظهر عصبية وغضبًا كبيرًا تجاه الحكم، ومن ثم طالب اللاعبين بالانسحاب من اللقاء ليُشهر له الحكم المصري البطاقة الحمراء.

أزمة كبرى .. الزمالك دون 7 لاعبين أمام الجونة

يستعد الزمالك لمواجهة الجونة في الجولة الـ25 من الدوري المصري يوم غدٍ الأحد، ويدخل الفريق اللقاء مفتقدًا لخدمات مدربه بجانب 7 لاعبين من عناصره المهمة والأساسية.

الزمالك سيغيب عنه الرباعي الموقوف المثلوثي وساسي وبنشرقي وطارق حامد الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة المصري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويغيب عن الفريق الأبيض للإصابة الثلاثي محمود علاء وحميد أحداد وعبد الله جمعة، وسيخضع حازم إمام لفحوصات طبية لتحديد مدى قدرته على اللعب.

الخبر الجيد أن الفريق سيستعيد خدمات لاعبه إمام عاشور بعد انتهاء إيقافه.

اقرأ أيضًا |