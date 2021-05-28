يستحق المنتخب .. تعليق قوي من ميدو عن أداء شيكابالا مع الزمالك

ماذا قال ميدو عن شيكابالا؟

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على أن محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد القلعة البيضاء، يستحق التواجد في صفوف المنتخب المصري خلال الفترة القادمة.

ويقدم شيكابالا مستوى مميز رفقة نادي الزمالك مؤخرًا، حيث يقوده لتصدره ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، كما تأهل الفريق الأبيض إلى ربع نهائي كأس مصر.

ونشر ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه يرى أحقية مشاركة شيكابالا مع المنتخب المصري خلال الفترة القادمة.

وكتب ميدو: "شيكابالا لازم يروح المنتخب، بصراحة مفيش لاعب في مصر يقارن به، أحسن لاعب في الدوري المصري".

وشارك شيكابالا مع نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في 17 مباراة، سجل هدف واحد وصنع 3 أهداف، كما أنه صنع 15 فرصة لزملائه لتسجيل أهداف، لم يستغل منها إلى 3 فقط.

وكانت آخر مرة يتواجد فيها شيكابالا مع المنتخب المصري، خلال منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ولم يشارك في أي مباراة.

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آخر مشاركة لشيكابالا مع المنتخب المصري في مباراة رسمية، كانت أمام غانا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، واستطاع أن يسجل هدفًا، في المباراة التي كانت تحصيل حاصل للفراعنة، بعد تأكد التأهل إلى المونديال الروسي.

بينما كانت آخر مشاركة لشيكابالا مع الفراعنة، كانت أمام كولومبيا، باللقاء الودي استعدادًا للمونديال، ولعب لمدة 10 دقائق فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.