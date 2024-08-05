الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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M. Nasser 7', 14'ابراهيم يوسف 60', 63'
A. Amin 66'Mohamed El Nahas 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

الزمالك v إنبيالنتائج والإحصائيات,