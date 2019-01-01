الاتحاد الدولي يعلن تغيير ملعب نهائي كأس العالم للأندية

البطولة على وشك الانطلاق في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير ملعب نهائي كأس العالم للأندية في قطر بسبب عدم انتهاء ترخيص المكان المحدد سلفاً لاستضافة المباراة.

وتقام البطولة في قطر للمرة الأولى في الفترة ما بين 11 ديسمبر الجاري، وحتى الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وذكر الاتحاد أن المباراة تم نقلها إلى ملعب "خليفة الدولي"، هي وأحد لقاءات نصف النهائي، ليحتضن الملعب خمس مباريات في البطولة.

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وكان يفترض أن يقام اللقاء على ملعب المدينة التعليمية، ولكن تم تأجيل الافتتاح الرسمي للأخير حتى 2020.

وسيستضيف ملعب "خليفة الدولي" مباراتي نصف النهائي، وتحديد صاحب المركز الخامس، بالإضافة لمباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

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وأوضح الاتحاد الدولي أن ملعب المدينة التعليمية تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات به، ولكن لم يتحصل على الرخص النهائية، ولم يخضع للاختبار الأخير قبل الافتتاح.

ويستضيف ملعب "خليفة الدولي" حالياً منافسات كأس الخليج العربي المقامة في قطر منذ الأسبوع الماضي.