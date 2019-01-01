هل يستطيع الهلال أن يُصبح أول فريق عربي يفوز بكأس العالم للأندية؟

الهلال تأهل لكأس العالم للأندية بعد تتوجيه بدوري أبطال آسيا

يخوض الهلال السعودي مساء اليوم السبت مباراة دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجبلين على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض، ومن ثم سيبدأ الاستعداد لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري.

وتأهل الهلال لمونديال الأندية في قطر بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بتفوقه ذهابًا إيابًا وبنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريد دياموندز الياباني، وقد خاض مشوارًا صعبًا في البطولة أقصى خلاله مواطنيه الأهلي والاتحاد بجانب السد القطري في نصف النهائي.

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مشوار الهلال في كأس العالم للأندية 2019

يبدأ الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 يوم 14 ديسمبر الجاري بمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع النهائي، وسيُقام اللقاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

حال انتصاره وانتقاله لنصف النهائي، سيلعب الزعيم السعودي مع فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الذي يُدربه مدرب الهلال السابق "جورجي جيسوس"، والمفترض أن تُلعب المباراة في الـ19 من ديسمبر على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية.

إن وُفق الهلال وهزم فلامنجو سيتأهل للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية وسيلعب ضد المتأهل من نصف النهائي الآخر والذي سيجمع بين ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا والفائز من مونتيرو بطل كونكاكاف والمتأهل بين السد وهينجين.

أبرز إنجازات العرب في كأس العالم للأندية

الهلال ليس الفريق العربي الأول الذي يلعب في كأس العالم للأندية، إذ سبقه 14 فريقًا مختلفًا البعض منهم شارك أكثر من مرة خاصة الأهلي والترجي.

وتضم القائمة أندية النصر والاتحاد من السعودية، الرجاء والمغرب التطواني والوداد من المغرب، الأهلي من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، العين والجزيرة والوحدة وشباب الأهلي دبي من الإمارات، السد من قطر، وفاق سطيف من الجزائر.

الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية لعبًا في البطولة برصيد 5 مشاركات، ويتساوى مع ريال مدريد بنفس الرصيد ولا يسبقهما في قائمة الأندية الأكثر لعبًا للبطولة سوى أوكلاند سيتي بطل نيوزلندا صاحب الـ9 مشاركات.

الترجي التونسي خاض مونديال الأندية 3 مرات، فيما الرجاء المغربي والسد القطري مرتين، وبقية الأندية لعبت البطولة مرة واحدة.

الرجاء المغربي والعين الإماراتي حققا الإنجاز العربي الأفضل في كأس العالم للأندية، إذ تمكنا من الوصول للمباراة النهائية قبل أن يخسر الأول أمام بايرن ميونيخ 2-0 والثاني أمام ريال مدريد 4-1.

الرجاء تأهل لمونديال الأندية 2013 بصفته بطل الدوري في البلد المنظم "المغرب"، وقد تخطى نادي أوكلاند سيتي في الدور الأول ثم هزم مونتيري 2-1 في ربع النهائي قبل أن يُحقق المفاجأة بإقصاء أتلتيكو مينيرو بطل ليبرتادوريس في نصف النهائي 3-1 ليُواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا ويخسر أمامه.

العين الإماراتي تأهل أيضًا لمونديال الأندية 2019 بصفته بطل الدوري في البلد المنظم "الإمارات"، وقد خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد 4-1 بعدما نجح في إقصاء تيم ولنجتون في الدور الأول والترجي في ربع النهائي وريفر بليت في نصف النهائي.

وأنهى ناديان عربيان بطولة كأس العالم للأندية في المركز الثالث، هما الأهلي عام 2006 والسد عام 2011، وقد حقق بطل القرن في أفريقيا المركز الرابع أيضًا لمرة واحدة ومعه أندية الجزيرة والنجم الساحلي والاتحاد السعودي.

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هل يستطيع الهلال الفوز بكأس العالم للأندية؟ ما هي العوامل المساعدة؟

يمتلك الهلال عدة عوامل تدعمه لتقديم مونديال أندية قوي وإيجابي، لكن هناك في المقابل عامل واحد سلبي في الاتجاه المضاد وهو نقص الخبرة، إذ تُعد تلك المرة الأولى لكل نجوم الفريق للعب في كأس العالم للأندية.

يمتلك الهلال الثقة الكبيرة بالنفس بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا بهذا المشوار الصعب، وخاصة للفوز ذهابًا إيابًا وبأداء قوي جدًا على أوراوا ريدز، وتلك نقطة معنوية ستفيده كثيرًا وقد تُقلل من عامل نقص الخبرة.

نقطة أخرى قد تُقلل من التأثير السلبي لنقص الخبرة وتزيد من حظوظ الهلال هي شخصية الفريق، سواء على المستوى الجماعي والتي استمدها من تاريخه العريق وقوته المحلية والقارية، أو على المستوى الفردي من خلال النجوم المرصع بهم الفريق سواء كانوا المحليين أو الأجانب.

يمتلك الهلال كذلك عدد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في الأوقات الصعبة، مثل الهداف بافيتيمبي جوميس والجناح الخطير أندريه كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو صاحب التمريرات الذهبية والتسديدات المتقنة.

هناك كذلك حارس المرمى عبد الله المعيوف والظهير السوبر ياسر الشهراني، ولا يُمكن تجاهل سالم الدوسري أحد أفضل لاعبي السعودية حاليًا، والفريق سيستفيد أيضًا من خدمات الأجانب الثلاثة جوستافو كويلار وعمر خربين وكارلوس إدواردو بعدما غابوا عنه في دوري أبطال آسيا بسبب قوانين قيد الأجانب في البطولة.

المدرب رازفان لوشيسكو وقدرته على إدارة المباريات السهلة والصعبة وقدرته كذلك على الانسجام مع كافة الظروف عامل آخر مساعد للهلال، وقد تُوج مؤخرًا بلقب أفضل مدرب في رومانيا بعد إعجاز الثنائية المحلية مع باوك في اليونان وإنجاز دوري أبطال آسيا مع الهلال.

علينا ألا نتجاهل كذلك اعتياد اللاعبين على اللعب في الملاعب القطرية والدعم الجماهيري المتوقع من المشجعين السعوديين والخليجيين، وهو عامل مساعد جدًا له ضد فريقه القادم من أفريقيا "الترجي التونسي".

الهلال فريق قوي بالفعل وأظهر هذا مرارًا وتكرارًا، قد يُعاني قليلًا من منظومته الدفاعية لكن قوته الهجومية قادرة على تغطية تلك النقطة والخروج بالنتيجة الإيجابية المطلوبة من أي مباراة.

المباراة الأولى أمام الترجي هي مفتاح الأداء خلال مونديال الأندية، إن استطاع الهلال تقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز .. سيكتسب المزيد من الثقة والهدوء النفسي والصفاء الذهني ويستطيع مواجهة فلامنجو في مباراة بحسابات فنية فقط، دون خوف أو رهبة.