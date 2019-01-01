نهائي كأس العالم للأندية 2019: الموعد، القنوات الناقلة وسجل الفائزين

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية 2019 الذي ستستضيفه دولة قطر، ما هو موعده، وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة؟

أبانوب صفوت

تتهيأ الدوحة لاستضافة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الشهر الحالي في الفترة ما بين يوم 11 إلى 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق من 14 إلى 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستشهد المسابقة مشاركة سبع أندية في وجود ثلاثي عربي وهم السد القطري ممثلاًعن صاحب الأرض والجمهور، الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي الذي فاز بدوري أبطال أفريقيا.

تمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز بدوري أبطال أوروبا أخيراً بعد غياب دام 14 عاماً، وبعد أن أخفق في نهائي 2018 الذي خسره أمام ريال مدريد في ليلة تألق بيل وارتكاب كاريوس لهفوات لن تُنسى، قبل أن يعوض ذلك في واندا ميتروبوليتانو بعد التغلب على توتنهام هوتسبيرز بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من ركلة جزاء والبديل السوبر ديفوك أوريجي.

خسر الريدز نهائي 2005 في مشاركته الوحيدة بكأس العالم للأندية أمام ساوباولو البرازيلي، وفي حال وصوله لنهائي النسخة القادمة فسيواجه شبح فريق برازيلي آخر وهو فلامينجو والذي تمكن بقيادة خورخي خيسوس من إنهاء سيطرة ريفر بليت على بطولة كوبا لبيرتادوريس في السنوات الأخيرة، بعد أن فك النحس الذي لازمه أوروبياً ليفوز بلقب قاري أخيراً.

في هذا التقرير سنتعرف على تفاصيل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، الموعد، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف وما هو أكثر من ذلك.

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ما هو موعد نهائي كأس العالم للأندية 2019؟

ستقام مباراة النهائي في بطولة كأس العالم للاندية 2019 يوم السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

ستُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية الموجود بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سيتم افتتاحه في الأسابيع القليلة المقبلة.

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موعد نهائي كأس العالم للأندية:

المباراة الملعب الموعد لم يتحدد طرفي النهائي استاد المدينة التعليمية السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

21:30 السعودية وقطر، 20:30 مصر

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2019؟ وكيفية متابعته؟

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للاندية في الشرق الأوسط، ولكن مع مشاركة فريق السد في المسابقة بسبب استضافة الدوحة لها، من المتوقع أن تُنقل بعض المباريات على القنوات المفتوحة وبالأخص التي سيكون إحدى طرفيها فريق عربي مثل الترجي أو الهلال.

المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس العالم للأندية beIN SPORTS HD

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس العالم للأندية مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة البث المباشر عبر الإنترنت التغطية المباشرة عبر جول نهائي كأس العالم للأندية beIN CONNECT سيتم وضع الرابط هنا

أين سيقام نهائي كأس العالم للأندية 2019؟