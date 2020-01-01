أخبار الاتحاد اليوم | ادعاء البدري الإصابة، ورسالة المنتشري القاسية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ...

مناف أبو شقير: الاتحاد سيهبط بنسبة 80%

توقع مناف أبو شقير نجم الاتحاد السابق هبوط الفريق من دوري المحترفين السعودي بنهاية الموسم الجاري.

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وأضاف اللاعب السعودي "الإمكانيات الموجودة في فريق الاتحاد لا تستطيع أن تصل به إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب، نسبة هبوطه هذا الموسم تصل إلى 80%".

حمد المنتشري يُوجه رسالة قاسية للاعبي الاتحاد

وجه حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق رسالة قاسية للاعبي الفريق الحاليين بعد الخسارة أمام الأهلي، إذ قال "الأهلي نادٍ كبير، سيفوز علينا ونفوز عليه ولا مشكلة في الخسارة أمامه، لكن المشكلة أن لا أحد من اللاعبين يلعب ويجري منذ الدقيقة الـ65، لا يوجد أي هجمة منذ تلك الدقيقة".

🎥| حمد المنتشري إلى لاعبي الاتحاد:



أمامكم ٦ مباريات للبقاء أو موعدنا الموسم المقبل (نتفرج) عليكم العصر. pic.twitter.com/wORaaCUSaO — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) August 10, 2020

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