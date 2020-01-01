الاتحاد يستعيد مصابيه ويحدد موقفه من إقالة كاريلي

الاتحاد خسر مباراتيه بعد عودة الدوري السعودي

استعاد نادي الاتحاد عددًا كبيرًا من لاعبيه الذين أبعدتهم الإصابة عن مباراة ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.

وخاض الفريق مرانه الجماعي مساء أمس بقيادة المدرب فابيو كاريلي والذي ألزم جميع اللاعبين بحضوره، وقد شهد التدريب تواجد الرباعي عبد العزيز البيشي وليوناردو جيل وهارون كمارا ومحمد الثاني.

وبدأ المدرب البرازيلي المران باجتماع مع اللاعبين حدثهم خلاله عن أخطائهم خلال مباراة الأهلي، ومن ثم بدأت المجموعة الأساسية أداء تدريبات استرجاعية في صالة الألعاب الرياضية فيما خاض البقية مناورة فنية أمام فريق الشباب بالنادي.

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من جانب آخر، نفت صحيفة الرياضية السعودية وجود نية داخل إدارة النادي الغربي لإقالة كاريلي عقب الخسارة أمام الأهلي.

وأوضحت أن نقاشًا دار بين أعضاء مجلس الإدارة انتهى إلى تجديد الثقة بالمدرب البرازيلي ودعمه جيدًا ليتخطى الفريق تلك المرحلة الصعبة وينجو من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.