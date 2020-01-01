خاص جول .. صراع سعودي رباعي للتعاقد مع أحمد الدوسري

لحارس لم يحسم موقفه حتى الآن

كشفت مصادر خاصة لجول عن امتلاك الحارس أحمد الدوسري حارس مرمى نادي خيطان الكويتي العديد من العروض الجادة بالدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.

وبحسب مصادر مُقربة من الحارس صاحب الجنسية السعودية، فأن الدوسري يمتلك عروضًا من ثلاثي أندية العاصمة، بجانب أحد أندية القصيم.

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وأكدت المصادر أن الحارس لم يحسم موقفه حتى الآن، حيث من المنتظر أن تشهد الأسابيع المُقبلة دخول المفاوضات في مراحل جديد.

ويمتلك الحارس الشاب صاحب الإمكانيات الفنية الجيدة ميزة هامة تُسهل التعاقد معه، وهي امتلاك الجنسية السعودية، حيث إنه من أب سعودي ولكنه مُقيم في الكويت.

وحاول المدير الفني الوطني لمنتخب الكويت ثامر عناد ضم الدوسري من قبل للمنتخب الكويتي قبل منافسات خليجي 24 ولكنه صُدم بعدم امتلاكه الجنسية الكويتية.

وكان الدوسري قد نفى من قبل توقيعه لنادي الهلال في يناير الماضي، وغرد حينها عبر حسابه في "تويتر" قائلاً : "ورد في إحدى الصحف المحلية بتوقيعي 3 سنوات للهلال، هذا كلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا، وهناك أكثر من نادٍ كلمني، ولكنني ملتزم مع المتعهد الخاص بي، وسنكشف بعد زوال جائحة كورونا أين الوجهة".

يُذكر أن أحمد الدوسري يُعد من أصحاب الإمكانيات المميزة في الكرة الكويتية، ويُقدم مستوى مُلفت للنظر مع ناديه خيطان.