حمدالله ينفجر غاضبًا على أحد متابعيه في إنستجرام

مهاجم النصر يُدافع عن نفسه

انفجر عبد الرزاق حمدالله نجم وهداف النصر السعودي غاضبًا على أحد متابعي حسابه الرسمي على إنستجرام.

بدأت القصة بنشر المهاجم المغربي صورة كتب عليها معتذرًا لبعثة فريقه السابق " أولمبيك آسفي " عن عدم قدرته زيارتهم في جدة، مؤكدًا دعمه وتشجيعه لهم خلال مواجهة الاتحاد في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، والتي ستقام اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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إذ كتب "بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة بكأس محمد السادس، وأتمنى من الله أن يسهل طريقهم للفوز، وأعتذر عن عدم استطاعتي زيارة فريقي في مدينة جدة نظرًا لارتباطي بتدريبات يومية ومباراة مهمة في كأس الملك، وشكرًا للجمهور المسفيوي وديما آسفي".

أحد مشعجي آسفي رد عليه متهمًا إياه بالتقصير في دعم فريقه السابق، ليرد عليه حمدالله غاضبًا "أنا مرتبط بتدريبات يومية مع فريقي ولدينا مباراة حاسمة في كأس الملك، ولذا لا أستطيع زيارة فريقي الأم أولمبيك آسفي، علمًا أنهم في مدينة بعيدة عني".

مضيفًا "لا أنت ولا غيرك سيشرح لي كيف أدعم فريقي الأم أو بالأحرى مدينتي، وشكرًا".