حمدالله يعتذر لأولمبيك آسفي ويشجعهم ضد الاتحاد في البطولة العربية

مهاجم النصر يدعم فريقه المغربي

تقدم عبد الرزاق حمدالله نجم وهداف النصر السعودي باعتذار لناديه السابق أولمبيك آسفي المغربي لعدم قدرته زيارة البعثة المتواجدة في جدة حاليًا لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

وبدأ المهاجم المغربي مسيرته الاحترافية في كرة القدم مع أولمبيك آسفي التابع لمدينته، وقد لعب له من عام 2010 حتى 2013 حين غادر المغرب وانطلق في رحلة قادته للعب في سويسرا والصين وقطر والسعودية.

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وسيحل أولمبيك آسفي ضيفًا على اتحاد جدة مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، واستبق حمدالله اللقاء بنشر صورة على حسابه الرسمي في إنستجرام وتمنيه توفيق الفريق وانتصاره.

إذ كتب "بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة بكأس محمد السادس، وأتمنى من الله أن يسهل طريقهم للفوز".

أضاف "وأعتذر عن عدم استطاعتي زيارة فريقي في مدينة جدة نظرًا لارتباطي بتدريبات يومية ومباراة مهمة في كأس الملك، وشكرًا للجمهور المسفيوي وديما آسفي".