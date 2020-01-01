الاتحاد يُعلن خضوع زياد الصحفي لعملية جراحية ناجحة في باريس

المدافع لن يلعب هذا الموسم مع الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي مساء اليوم الثلاثاء خضوع مدافعه زياد الصحفي لعملية جراحية ناجحة في العاصمة الفرنسية باريس، لعلاج الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

المدافع السعودي كان قد تعرض لإصابة شُخصت بأنها كسر إجهادي في القدم خلال تدريبات الاتحاد استعدادًا لمباراة الجولة الـ11 من الدوري السعودي في ديسمبر الماضي.

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واكتفى الاتحاد بالقول عبر حسابه الرسمي على تويتر أن العملية الجراحية التي أجراها الصحفي كُللت بالنجاح وأن الرئيس أنمار الحائلي تحدث معه هاتفيًا للاطمئنان على حالته الصحية متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة مجددًا للمساهمة في زملائه في تحقيق تطلعات محبي النادي وجماهيره.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب الصحفي عن اللعب، لكن المصادر الصحفية المتابعة أكدت انتهاء موسمه مع الفريق لحاجته لفترة طويلة من العلاج والتأهيل قبل القدرة على خوض المباريات.

ويستعد الفريق الغربي حاليًا لمواجهة أولمبيك آسفي المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، وهو اللقاء الذي سيُقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.