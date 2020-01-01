صحيفة: لهذا السبب .. أنيس البدري ادعى الإصابة قبل مواجهة الأهلي

مفاجأة كبيرة كشفت عنها إحدى الصحف السعودية

فجرت صحيفة المدينة السعودية مفاجأة كبرى حين أكدت أن التونسي أنيس البدري جناح الاتحاد ادعى الإصابة قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد الماضي.

العميد خسر لقاء ديربي جدة ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، مما زاد في صعوبة موقفه في صراعه للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

صاحب الـ28 عامًا، وحسب المدينة، ادعى الإصابة قبل اللقاء بساعات قليلة عقب علمه بأنه خارج التشكيل الأساسي الذي وضعه المدرب فابيو كاريلي للديربي.

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ولا يعيش البدري وضعًا جيدًا في الاتحاد منذ انضم إليه قادمًا من الترجي التونسي مقابل 2.5 مليون دولار أمريكي في يناير 2020.

اللاعب المتوج مع فريقه التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لآخر موسمين لعب مع الاتحاد 6 مباريات فقط في الدوري السعودي لم يترك خلالهم أي بصمة، مما أثار العديد من الانتقادات ضده، وقد وُجهت له عدة اتهامات خاصة بالالتزام واللعب بحماس وقتالية داخل الملعب.

مصادر أخرى تحدثت عن أن سبب تمرد البدري على الفريق وادعائه الإصابة هو عدم حصوله على مستحقاته المالية عن الفترة الماضية، وذلك رغم إعلان إدارة الاتحاد مرارًا وتكرارًا أنها سددت جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبيل عودة الدوري السعودي الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

يُشار إلى أن البدري شارك في مران الاتحاد مساء أمس بشكل طبيعي، وهو ما يُرجح عدم معاناته من أي إصابة.