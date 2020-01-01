الإصابة تُبعد سعيد المولد عن الأهلي أمام الهلال

يلتقي الراقي أمام الهلال في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية يوم 7 يناير المُقبل

كشفت الفحوص الأولية التي خضع لها لاعب النادي الأهلي السعودي سعيد المولد تعرضه إلى تمزق في عضلة الساق، بحسب ما كشف الجهاز الطبي بالفريق.

ومن المُقرر خضوع اللاعب لإجراء كشف طبي في أحد المستشفيات المتخصصة لتحديد فترة العلاج التي قد تبعده عن مواجهة الهلال المقبلة في السابع من يناير الجاري.

ويلتقي الراقي أمام الهلال في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية يوم 7 يناير المُقبل، والمؤجلة من الجولة الـ11 للدوري السعودي للمحترفين.

في نفس السياق تعرض اللاعب الجزائري يوسف بلايلي إلى كدمة بسيطة في الكتف لن تحرمه من المشاركة أمام الهلال.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ12 جولة الماضية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل 3 مباريات وخسر مباراتين، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاثة نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.

بينما نادي الهلال يسعى للاقتراب من الصدارة حيث يتواجد الفريق في المركز الثاني برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

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في سياق منفصل تنتظر جماهير الأهلي خلال الأيام المقبلة مصير ناديهم بعد إعلان العضو الذهبي، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل انسحابه من النادي، وعن منصبه حال ظل الوضع بما هو عليه، وتأكيده على أن الطريق مسدود ولا يمكن استمراره مع الإدارة الحالية.