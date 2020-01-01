هيئة الرياضة تُصدر بياناً للتحقيق مع أسماء تعمل لصالحها في الأهلي والاتحاد

هيئة الرياضة أعلنت التحقيق في وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصلحة الأهلي والاتحاد

نشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية بياناً رسمياً عبر حسابها وموقعها الرسمي حول ما تم في ناديي الأهلي والاتحاد خلال الأسبوع الماضي، بعدما عقد كلاهما جمعية عمومية.

هيئة الرياضة أعلنت التحقيق في وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصلحة الأهلي والاتحاد من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب الجماهير.

وجاء بيان الهيئة كما يلي ..

"تود الهيئة العامة للرياضة الايضاح أنها تابعت ما أسفرت عنه الجمعيتان العموميتان لناديي الأهلي والاتحاد، وإزاء ذلك فإنها تقوم حالياً من خلال وكالة شؤون الرياضة والشؤون القانونية بالتحقق ودراسة ما رفع لها من مستندات ومعلومات وتقارير عن الجمعية العمومية الغير العادية في الناديين".

وأكمل البيان "سنتحقق من حقيقة وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن مصلحة النادي، وتسعى لبلوغ ذلك من خلال تأزيم الخلافات والانتصار للذات على حساب جماهير الناديين المتطلعة لاستقرار أنديتها والعمل والنجاح وتحقيق الانجازات".

وأضاف البيان "في هذا الإطار فإن الهيئة تنوه إلى أن الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن القيادة الرشيدة بهدف الارتقاء بالرياضة في مختلف الألعاب على كافة المستويات والأصعدة، و أن كل ما تم توفيره من إمكانات للأندية الرياضية حري به أن ينعكس إيجاباً على أداء الأندية الرياضية في منافساتها، وفي مساهمتها في تحقيق المنجزات الوطنية في مختلف الرياضات".

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البيان أنهى : "في ذات الوقت تؤكد الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية في المصلحة العامة".