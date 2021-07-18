الإصابات تداهم موسم ريال مدريد مبكرًا

المعاناة تلاحق ريال مدريد في بداية الموسم الجديد

بدأت المشاكل الأولى لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد بالظهور في الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

ويلعب الفريق الملكي ظهر اليوم مباراته الاستعدادية الثانية ضد رايو فاليكانو وسيتعين عليهم مواجهتها بدون مهاجمين من الفريق الأول.

وحضر تدريبات فريق ريال مدريد اليوم 13 لاعبًا، وغاب عنهم أبرز الأسماء منهم رودريجو وماريانو دياز وفيرلاند ميندي ويوفيتش وكارفاخال.

تدرب رودريجو وماريانوعلى العشب بشكل منفرد حيث يعانوا اللاعبين من مضايقات جسدية أجبرتهم على العمل بعيدًا عن زملائهم في الفريق طوال الأسبوع تقريبًا.

بينما تمرن ميندي ويوفيتش وكارفاخال في الصالة الرياضية وكل شيء يشير إلى أنهم لن يكونوا متاحين لمبارزة ظهر هذا اليوم ضد فريق أندوني إيراولا.

ومع إيدن هازارد وكريم بنزيمة وفينيسيوس في إجازة وتركيز ماركو أسينسيو مع الفريق الأولمبي الوطني، لم يتبق مهاجمون في الفريق وستقع مسؤولية التسجيل على لاعب فريق الشباب خوانمي لاتاسا.

وتدرب لاتاسا مع الفريق الأول منذ بداية الموسم التحضيري وأظهر مستوى جيد خاصةً في قدرته على التسديد داخل المنطقة، لم يظهر صاحب الـ 20عامًا من قبل رفقة الفريق الأول لكنه سيكون الحل الطارئ لأنشيلوتي اليوم بسبب غياب مهاجمين الفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد عانى من إصابات عديدة في الفريق على مدار الموسم الماضي، أثرت على منافسته في البطولات المختلفة، وكانت من أسباب خروجه دون أى ألقاب.

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