على خطى ريال مدريد.. برشلونة في الطريق إلى يوهان كرويف

برشلونة في طريقة للسير على خطى ريال مدريد.

قد تسير إدارة برشلونة على خطى الغريم ريال مدريد والانتقال إلى ملعب التدريب لإسراع وتيرة تجديد ملعب كامب نو.

ما خطة برشلونة الجديدة؟

يخطط نادي برشلونة لعمل تجديدات في ملعب كامب نو معقل النادي؛ التجديدات قد تستغرق سنة، إن تُرك الملعب فارغًا دون إقامة مباريات.

خطة الانتقال إلى ملعب ثانٍ لتسريع وتيرة العمل مطروحة بقوة؛ الملعب البديل كان ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي لكن الآن الخطة تتجه نحو ملعب تدريب برشلونة، يوهان كرويف.

وإن تمت خطة برشلونة على هذا النحو بلعب المباريات على يوهان كرويف فإنه سيسر على نهج ريال مدريد الذي انتقل للعب على ملعب التدريب، ألفريدو دي ستيفانو، أثناء عملية تجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو وقت جائحة كورونا وحتى الآن.

لماذا يفكر برشلونة في يوهان كرويف؟

تفضيل إدارة برشلونة اللعب على ملعب يوهان كرويف عن ملعب لويس كومبانيوس لسببين: أحدهما أن العشب في الملعب الأولمبي لمدينة برشلونة مختلف عن العشب في ملعب كامب نو؛ ما سيلزم إدارة الفريق بعمل إصلاحات في عشب ملعب لا يملكونه وهي تكلفة كبيرة للنادي الذي يعلني من ضائقة مالية كبيرة.

السبب الآخر هو عدم وصول المترو إلى الملعب وهو ما كان يعاني منه جماهير نادي إسبانيول الذي لعب ناديهم على لويس كومبانيوس من 1997 وحتى 2009.

ملعب يوهان كرويف رغم محدودية مكان المرآب "الجراج" إلا أن خط الترام يصل إليه.

متى تعود الجماهير إلى الملاعب الإسبانية؟

وستعود الجماهير إلى الملاعب الإسبانية بشكل طبيعي بداية من الموسم المقبل بعد اللعب في مدرجات خاوية منذ جائحة كورونا.

ويعد ملعب كامب نو أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة إذ تقترب من 100 ألف متفرج أما ملعب لويس كومبانيوس فيزيد عن 60 ألف في حين أم ملعب يوهان كرويف تبلغ سعته 6 آلاف مشجعًا فقط.

وكان برشلونة واحدًا من أكثر فرق القارة الأوروبية حصولًا على المال من دخل يوم المباريات وقت دخول الجماهير.

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