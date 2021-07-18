فاران يعطل انتقال مبابي إلى ريال مدريد!

رافاييل فاران يعطل انتقال مواطنه مبابي إلى ريال مدريد.

يضع ريال مدريد عدة حلول للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان؛ لكن آخر خطط النادي الإسباني ربما تفشل بسبب فرنسي آخر في صفوف ريال مدريد.

ما دخل فاران بصفقة مبابي؟

وفقًا للصحافي دونكان كاستليس، فإن المدافع رافاييل فاران رفض رفضًا قاطعًا أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية مع مبابي.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ورفض المدافع الفرنسي تمديد تعاقده مع النادي الذي قضى في صفوفه عشر سنوات ويبحث عن تجربة جديدة لخوضها.

ما التجربة التي يخطط لها المدافع الفرنسي؟

التجربة الجديدة لفاران لن تكون في الدوري الفرنسي الذي يرفض الانتقال إليه مع تقارير عن رغبته في اللعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر اتفق تقريبصا مع فاران على البنود الشخصية ويتبقى اتفاق الناديين.

صفقة انتقال فاران، 28 سنة، إلى مانشستر ستتكلف بحسب التفارير ما يقرب من 60 مليون يورو.

ما موقف مبابي مع باريس؟

ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

لم يجدد المهاجم الفرنسي، 22 سنة، تعاقده مع ناديه رغم رغبة النادي في ذلك وظهور تقارير عن عرض برفع راتبه إلى 30 مليون يورو.

وكان القطري ناصر الخليفي رئيس ومالك باريس سان جيرمان قد أكد في وقت سابق تمسك ناديه بكيليان وعدم التفريط فيه أو تركه يرحل مجانًا.

وظهرت تقارير صحافية أخرى بناء على معلومة قالها "يوتيوبر" صديق للفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وهي أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد هذا الصيف تحديدًا في الأسبوع الأخير من أغسطس.

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