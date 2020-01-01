الأهلي يُهاجم النصر بعمر السومة وجانيني

كشفت تقارير صحفية مُقربة من المدير الفني مازن بهكلي، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على التشكيل والطريقة الأقرب التي سيخوض بها مباراة فريقه أمام نادي النصر.

ويستقبل النصر منافسه الأهلي بالرياض في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، اليوم الخميس.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الحالي للراقي، يفاضل بين البرازيلي سوزا وعلي الأسمري لاعبي خط الوسط، للزج بأحدهما بجانب بصاص، والآخر في منطقة الوسط.

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ومن المُقرر أن يعتمد بهلكي على محمد بصاص، المدافع الشاب، لتعويض غياب آل فتيل في مباراة فريقه أمام النصر، اليوم، ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما استقر بهكلي على الدفع بالثنائي الخطير في هجوم الراقي المُتمثل في عمر السومة وجانيني تفاريس لقيادة خط هجوم الفريق الغربي.

يذكر أن الراقي كان قد سقط في مباراة الجولة الماضية على ملعبه أمام الفتح، حيث خسر بهدف وحيد، أما العالمي فحقق فوزًا سهلًا أمام الحزم بثنائية نظيفة، سجلها عبد الإله العمري ويحيى الشهري.

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وبفارق 8 نقاط عن النصر في الوصافة و11 نقطة عن الهلال في الصدارة.