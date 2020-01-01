الأهلي يكشف حقيقة عرض منتخب صربيا موقف فلادان من الرحيل

هل تلقى فلادان عرضًا لتدريب منتخب صربيا بالفعل؟

كشف النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تلقي الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، عرضًا من الاتحاد الصربي لكرة القدم، من أجل تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن سلافيشا كوكيزا، رئيس الاتحاد الصربي، لديه إصرار على تعيين فلادان مديرًا فنيًا لمنتخب صربيًا، بعد تراجع مستواه مؤخرًا.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن فلادان مدرب الأهلي، لم يبدِ رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، وأنه سيستمر حتى نهاية عقده، الذي ينقضي مع ختام الموسم الحالي.

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كما أكدت الصحيفة على أن فلادان مستمر في مهمته بقيادة فريق النادي الأهلي، وكل ما يتم تداوله عن تدريبه لمنتخب صربيا، لم يصل للإدارة أي شيء منه، كما لم يتحدث المدرب نفسه عن هذا الأمر.

يذكر أن التقارير التي تم تداولها حول اقتراب ميلويفيتش من تدريب منتخب صربيا، بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المدرب لدى الجماهير الصربية، بعد قيادته لتدريب فريق النجم الأحمر مؤخرًا.

يأتي ذلك توضيحًا لما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، حول تلقي فلادان عرضًا من جانب الاتحاد الصربي، من أجل قيادة تدريب منتخب بلاده خلال الفترة القادمة.

ويقود فلادان تدريب الأهلي حاليًا، حيث يقدم معه الراقي أداء مميز، وترغب الإدارة استمراره مدة طويلة، ضمن إطار سعيها لاستقرار الفريق فنيًا.