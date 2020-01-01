وفاة مارادونا | إنشاء مطعم وإقالتين .. تاريخ دييجو بالإمارات

ماذا قدم دييجو مارادونا في الإمارات قبل رحيله؟

خبر صادم تلقاه العالم اليوم، وهو وفاة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم عبر التاريخ، والذي لا يختلف عليه إثنين، حيث يمتلك شعبية جارفة، وأصبح واحدًا من أفضل من لمسوا كرة القدم بالقدم اليسرى إن لم يكن أفضلهم عبر التاريخ.

يمتلك مارادونا مسيرة كبيرة جدًا في كرة القدم، سواء كلاعب أو مدرب، حيث اعتزل كرة القدم عام 1997 رفقة فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني، وبعدها توجه إلى عالم التدريب.

البداية الحقيقية في عالم التدريب كانت رفقة منتخب الأرجنتين عام 2008، الذي استمر معه لمدة عامين، ليرحل بعد منافسات كأس العالم 2010 بعد الإقصاء في دور ربع النهائي على يد منتخب ألمانيا، ليغيب لمدة عامين عن التدريب.

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وعاد الأسطورة الأرجنتينية إلى عالم التدريب عام 2012 من بوابة الوصل الإماراتي، ثم الفجيرة، حيث يمتلك الكثير من الذكريات في دولة الإمارات قبل وفاته.

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ماذا قدم دييجو في الإمارات قبل رحيله، هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

الإقالة من الوصل

بعد موسم واحد فقط، من تعيين مارادونا مدربًا لفريق نادي الوصل، قررت مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، إقالة مارادونا من منصبه كمدرب للفريق، بسبب سوء نتائج الفريق.

مارادونا قدم موسمًا مخيبًا للآمال في الدوري الإماراتي، حيث حل في المركز الثامن، وأيضًا ودع بطولة الكأس مبكرًا، بالإضافة إلى توديعه نصف نهائي كأس الرابطة.

وسوء الحظ كان يطارد دييجو مع الوصل، حيث استطاع الوصول مع الفريق إلى نهائي البطولة الخليجية للأندية، ولكنه فاز بثلاثية نظيفة في عقر داره على يد المحرق البحريني، ليخسر مباراة الإياب بنفس النتيجة ويخرج بركلات الجزاء الترجيحية.

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الإقالة من الفجيرة

تولى مارادونا مهمة تدريب فريق الفجيرة، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ووافق الأسطورة على تدريب الفجيرة، بعد اقتناعه بمشروع الإدارة بصعود الفريق إلى الدرجة الأولى والمنافسة على اللقب.

ولكن لم ينجح مارادونا في قيادة الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بعد التعادل مع فريق خورفكان بهدف لمثله، لتتم إقالته من جانب إدارة ناديه.

وقال ماتياس مارولا خلال تصريحات صحفية عن إقالة مارادونا: "بعد الاتفاق بين مارادونا وإدارة الفجيرة، تمت إقالة المدرب الأرجنتيني من منصبه بسبب عدم تحقيقه الهدف بالصعود للدرجة الأولى، وسيترك الفريق بشكل فوري متمنيًا له الأفضل".

مطعم دييجو

في شهر نوفمبر من عام 2016، افتتح دييجو مارادونا مطعمًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يحمل اسم "دييجو كافية"، وذلك في ظل تواجد خميس الرميثي، والشيخ طحنون بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبد الله بن بطي آل حامد.

حضر حفل الافتتاح كلًا من الهولندي كلارنس سيدورف، حيث يشارك مارادونا في المطعم القطب الوحداوي الشهير خميس الرميثي، والذي أكد على أن المطعم يقدم المشروبات الساخنة والباردة، أبرزها مشروب الماتا وهو المشروب الشعبي في أمريكا الجنوبية والأرجنين.

المطعم يرمز إلى شوارع العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وحي اللابوكا الأرجنتيني الذي ينتمي له نادي بوكا جونيورز الشهير.